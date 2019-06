‘Tata’ Martino prepara rotaciones al estilo de Osorio

Las rotaciones regresarán a la Selección Mexicana porque Gerardo Martino debe afinar el equipo que competirá en la Copa Oro.“Mañana (contra Venezuela) o incluso en el partido contra Ecuador puede jugar algún jugador que después quede fuera de la lista, el objetivo final es ver la mayor cantidad de jugadores en acción, siempre y cuando estén en condiciones.“No creo que en ninguno de los dos partidos terminemos viendo el equipo pensado para afrontar la competencia, después tenemos una semana tras el partido contra Ecuador, suficiente tiempo para trabajar con el plantel”, mencionó el “Tata”.Tanto Iván Rodríguez como Marco Fabián trabajan su problema en el tobillo con el kinesiólogo Carlos Pecanha. Por su parte, Carlos Salcedo prácticamente ha superado su lesión, informó el timonel.La lista final de la Copa Oro hoy está supeditada a la evolución de las respectivas lesiones antes que a una cuestión estrictamente futbolística.“Hay que primero evaluar si Iván y Marco están en condiciones de jugar y después considerar que tenemos cuatro arqueros y va a quedar uno afuera, la realidad es que si no están en condiciones Marco e Iván, solamente hay que quitar a un jugador”.Dijo que está conforme con el plantel que dispone pese a las ausencias, lesiones y decisiones como las de mandar a Diego Lainez y José Juan Macías a competir con la Sub 20.“Me sería muy cómodo sentarme acá y hablar de los jugadores que no tenemos y los futbolistas importantes que no están, considero que aun así tenemos un plantel importante para la Copa Oro”, comentó.A pesar de que el “Tata” tratará de exprimir la plantilla al máximo, eso no justifica un mal desempeño contra la Vinotinto, mañana en el Estadio Mercedes Benz.“Los malos resultados nunca son bienvenidos, entendemos que enfrentamos a una muy buena Venezuela no sólo por lo que hizo ante Argentina sino también el sábado anterior contra Ecuador, tiene un entrenador muy bueno que hace mucho tiempo viene trabajando con esos futbolistas, conoce a los jugadores jóvenes porque los tuvo en el famoso Sub 20 que jugó la Final con Inglaterra, es un plantel muy bueno, con jugadores en equipos importantes”, dijo Martino.