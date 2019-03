‘Tatiana Clouthier quiere hacerse publicidad con mi imagen’

El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco negó lo asentado por la diputada federal, Tatiana Clouthier en su libro Juntos hicimos historia, en el cual refirió que durante una reunión con el exfutbolista, éste le faltó al respeto e incluso intentó agredirla.De acuerdo a lo señalado por el exalcalde de Cuernavaca, el encuentro con la entonces coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador se dio hace más 7 meses en un restaurante, pero destacó que en nunca se faltó el respeto a nadie.Ante ello, advirtió que no permitirá que la legisladora, ninguna otra autoridad se aproveche de que dijo, goce de “una muy buena imagen”.Al respecto, el secretario de Desarrollo Social de la entidad, Gilberto Alcalá comentó que él presenció too el encuentro entre Blanco y Clouthier y aseguró que el mandatario no insultó en ningún momento a la diputada.Entrevistado por medios de comunicación, el gobernador afirmó que con su versión, la legisladora busca hacerse publicidad, pues cuestionó la razón del por qué no denunció lo ocurrido sino hasta 7 meses después y través de un libro.“Nunca le falté al respeto. Perdón, que la señora se quiera hacer publicidad, como les digo, ella sacó su libro (...) Eso pasó hace 7 meses. Imagínate que hace siete meses tuvimos una cena y hoy saca (sic)”,