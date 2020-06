Tatiana presume su figura en traje de baño

Escuchar Nota

Tatiana Palacios, llamada como “La reina de los niños”, compartió algunas fotografías en traje de baño y le llovieron los halagos.A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 51 años publicó unas imágenes donde se le puede ver con un traje de baño animal print de cebra.El outfit de “La reina de los niños” se complementa con un sombrero negro, unos lentes de sol y un collar de conchitas.“‘Mi felicidad consiste en que se´ apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo’. Leon Tolstoi (ya necesitaba vitamina D)”, escribió la actriz en la descripción.Los halagos hacía Tatiana no se hicieron esperar y sus seguidores e incluso algunas actrices adularon su belleza.“Que bella eres amiga, #hotmama la reina de los niñotes”, “Mamacitaaaa, Guapísima” y “Espectacular”, fueron algunos de los comentarios.