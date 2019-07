Tatuajes no impedirán ingreso al Ejército y Fuerza Aérea

El nuevo Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos permite que personas con tatuajes puedan ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.Este miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.El decreto, expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de julio, destaca que los aspirantes que presenten tatuajes podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre y cuando:a) No se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme;b) Tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros;c) Las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito, yd) En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor del 10 por ciento de la superficie corporal.El documento resalta que los aspirantes no deberán presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo, y que al personal femenino únicamente se le autorizarán las horadaciones lobulares normales.Agrega que se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente Decreto y que este entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.