Tatuajes y piercings dejan sin donaciones de sangre al IMSS

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la moda de realizarse perforaciones en el cuerpo o tatuarse ha limitado el número de donadores voluntarios de sangre y ha dejado sin suministro a los bancos para atender a los pacientes en los hospitales públicos en todo el país.En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, Héctor Pérez Fernández responsable del Banco de Sangre en la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ciudad Obregón, Sonora, explicó que esta moda motiva que muchas personas dejen de lado la donación de sangre“Recordemos que al hacerse un tatuaje en la piel o realizarse una perforación en alguna parte del cuerpo, la norma nos indica que durante un año esa persona no podrá realizar transfusiones sanguíneas, con el fin de descartar alguna enfermedad, el problema es que algunos ya no vuelven”, aseguró el médico especialista.Cada mes se realizan cerca de mil 200 transfusiones de unidades de plasma, de los cuales sólo dos donaciones son voluntarias; en la delegación del IMSS en Sonora se tiene un padrón de 164 donadores voluntarios, pero constantemente se realizan acciones para tratar de incrementar esta cifra.El especialista indicó que la donación voluntaria de sangre debería ser promovida desde la infancia, con el fin de concientizar acerca de la importancia de hacerlo de manera regular:“La transfusión de sangre es el tejido que más se trasplanta en todo el mundo, y se cuenta con 120 días para hacerlo, que son los días de vida de los eritrocitos; necesitamos cambiar de la donación forzada o familiar a la donación voluntaria, porque con ello disminuimos el riesgo de contagio de alguna enfermedad”, recomendó.Pérez Fernández advirtió que cuando se trata de una donación forzada, el donante suele mentir en la entrevista y hay el riesgo de obtener sangre infectada, que pudiera no ser detectada, aun cuando sea sometida a los procesos de calidad del Banco de Sangre.