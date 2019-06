Taxista agrede con un tubo a conductor; policías sólo miran

Buenas tardes! Lamentamos los hechos y hacemos reporte para la unidad con placa A0996L es necesario también que la parte afectada presente su denuncia ante el Ministerio Público. #SEMOVIAtiende — VigiMoviCDMX (@VigimoviCDMX) 29 de junio de 2019

Un taxista de la Ciudad de México usó un tubo para agredir al conductor de una camioneta de carga, mientras dos policías no hacían nada para detenerlo.En un video grabado por el conductor agredido, aparece un sujeto en playera de manga corta y color azul marino, con un pantalón negro. En una mano, el hombre sujeta un objeto contundente, con el cual comienza a golpear la camioneta, en cuya cabina va un menor de edad.El chofer de la unidad de alquiler golpea en repetidas ocasiones el cofre y tira el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta con una patada, mientras un agente de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sólo está detrás del agresor y no lo detiene.En tanto, la víctima asegura que reportará al taxista, y el conductor de transporte público se burla de ello."¿A dónde me vas a reportar? ¿A dónde me vas a reportar? ¿A dónde, hijo de… ? ¡Órale! ¿No que muy ver**?”, espeta el trabajador del volante mientras otro policía se pone enfrente de él.El incidente ocurrió en la calle Francisco del Paso, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Ante ello, la Secretaría de Movilidad en su cuenta de Twitter sólo atinó a lamentar los hechos, levantar un reporte a la unidad y pidió a la víctima que formalice una denuncia ante el ministerio público.