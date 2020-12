Taxista cuida a su esposa con Alzheimer llevándola al trabajo y conmueve a redes sociales

Escuchar Nota

“En la mañana estaba en la parada de pabellón esperando un taxi y este señor me pito y me preguntó que si quería taxi, le dije que si pero no me acerque porque vi que iba una persona con el y en seguida el señor me grito que era su esposa, como note que eran dos viejitos no dudé en subirme y en el transcurso del viaje el señor me venía contando que su esposa tenía Alzheimer y que él tenía que llevarla con el todos los días porque sus hijos no la querían cuidar….

…Me puse a pensar en cuanto debe querer el señor a su esposa para llevarla con el a su trabajo día con día, espero que si algún día los llegan a ver, así como hice yo no duden en subirse con este par de viejitos “,escribió la joven.

Unque cuida a su esposa conllevándola con él abordo de su unidad a lo largo de su jornada laboral, se volvió viral en redes sociales cuando una joven compartió su historia ena inicios de año. Aunque la imagen se viralizó en enero de 2020, algunos usuarios han vuelto a retomarlaEl Alzheimer es una enfermedad complicada ycaracterizada por la pérdida de memoria, cambios en el estado ánimo, la pérdida de orientación y el deterioro cognitivo. Las personas que la padecen necesitan acompañamiento y cuidados específicos para no poner en riesgo sus vidas, sin embargo no todas tienen acceso a la atención requerida.Tal es el caso de una pareja deque se hizo viral a raíz de esta, pues la esposa del matrimonio fue diagnosticada con estey en consecuencia su esposo la lleva abordo de su taxi para que no le pase nada malo.Los detalles de la pareja los dio a conocer una joven que tomó dicho taxi y platicó con este señor, quien primero tocó el claxon para llamar su atención y pedirle pasaje.De acuerdo al testimonio de la joven, ella estaba para en un pabellón cuando este abuelito se acercó e interactúo con ella. Al ver que eran adultos mayores quienes compartían el vehículo, la pasajera abordó el asiento del copiloto y allí inició la conversación.En esta, el taxista le dijo que la mujer que se encontraba en el asiento trasero era su esposa y que viajaba con él porque sus hijos se negaban a cuidarla. Aunque se desconoce el estado en que la señora padece el Alzheimer, la joven pidió a los cibernautas que cuando se encontraran con este taxi ayudaran a la pareja.Ya que las redes sociales han servido en varias ocasiones para unir a las personas y enviar el apoyo a quienes lo necesitan, es importante señalar que desde la primera vez que este taxista se hizoalgunos usuarios se dieron a la tarea de buscarlo para que pueda tener más trabajo y pueda seguir protegiendo a su esposa, su familia.