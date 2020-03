Taxista descubre cuerpo de atropellado abandonado a su suerte en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El cuerpo sin vida de un hombre en medio de la vía, fue el terrorífico hallazgo de un conductor mientras manejaba tranquilamente sobre el bulevar Nazario S. Ortíz Garza, durante la madrugada del sábado.



Los hechos se presentaron minutos después de las 3:00 horas, cuando un hombre que se desplazaba sobre la vía en mención con rumbo al oriente, se percató de la presencia de alguien desmayado en medio del camino.



De manera inmediata el hombre detuvo su marcha intempestivamente para tratar de auxiliar a la persona inconsciente, la cual a pesar de los múltiples llamados que le hacía, no reaccionaba.



Elementos Municipales que patrullaban el sector se aproximaron al lugar para ayudar a reanimarlo sin éxito, por lo que decidieron cargar el cuerpo y llevarlo a una zona segura fuera de la carpeta asfáltica.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la brevedad al sitio para confirmar el deceso del hombre de quien, hasta el momento, no se ha podido identificar ya que presuntamente no cargaba identificación alguna.



El fallecido presentaba diversos golpes por todo el cuerpo, además de marcas de neumáticos, por lo que se presume pudo haber sido arrollado por un vehículo fantasma.



Agentes de Tránsito y diversas corporaciones ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad en el sector, para identificar la unidad de quien resulte responsable, así como iniciar un exhaustivo operativo de búsqueda.



La vialidad tuvo que ser bloqueada a la altura del bulevar José Musa de León para turnar el caso a los agentes de la Fiscalía General Del Estado, a fin de realizar las maniobras de peritaje correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo.



Los restos del occiso, de aproximadamente 45 años de edad, y que vestía una playera azul sin mangas y pantalón de mezclilla, fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle una necropsia de ley.



Será al término de los procedimientos pertinentes que los restos podrán ser reclamados por sus familiares, en caso de que acudan para reconocerlo.