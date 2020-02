Taxista devuelve cartera con 12 mil pesos en Torreón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una usuaria de Facebook identificada como Tuza Franco Garcia Karla, posteó la grata experiencia que vivió el día de ayer, relatando que olvidó 12 mil pesos en un taxi, dentro de su cartera, misma que le fue devuelta por el conductor de la unidad, en un acto de honestidad digno de aplausos.



"Buen día a todos quiero hacer público a este señor es un chófer de la linea de taxis 303030 número 197 !ya que olvidé mi cartera en este taxi #197, traía 12 mil pesos de unos pagos qe debía. El señor me regresó mi cartera sin tomar un solo peso y sin pedirme nada.Yo le ofrecí para su desayuno pero no quería tomar ni eso, a lo cual casi lo obligué y también le pedí de favor se deje ver más — me siento complacida con Nury Guadalupe Hernandez Madrid", escribió.



Sucedió en Torreón, Coahuila, y la mujer comentó en su post que tomó un taxi para trasladarse de al ISSSTE Fovissste y que al llegar a su destino, por las prisas, olvidó su cartera.







Con información de Excélsior