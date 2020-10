Taxistas anuncian megaparo en CDMX, se plantarían el ‘tiempo necesario’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Transportistas del Movimiento Nacional Taxista se manifestarán el próximo 12 de octubre en el Ángel de la Independencia para exigir a los gobiernos de la ciudad, del Estado de México y el federal, piso parejo con las aplicaciones de transporte extranjeras y apoyos para mantenerse durante la crisis sanitaria.



El dirigente del movimiento en la capital, Ignacio Rodríguez, comentó en una rueda de prensa que el próximo lunes, alrededor de 15 mil conductores y 5 mil vehículos taxis, recorrerán la capital desde las 5 de la mañana hacia el Ángel de Independencia.



Rodríguez señaló que los taxistas están cansados porque llevan seis años de lucha en contra de las aplicaciones extranjeras, exponiendo las necesidades del sector y las autoridades no los escuchan, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien reconoció que los taxistas eran objeto de una competencia desleal y prometió apoyarlos durante su campaña electoral.



Sin embargo, Rodríguez afirmó que el 19 de febrero fueron reprimidos por el gobierno de la capital en Insurgentes, el Eje 1 Norte, el Cine Cosmos y el Ángel de la independencia, por lo que hay un consenso entre los transportistas para quedarse el tiempo que sea necesario en esta nueva manifestación hasta que les den una respuesta real e inmediata.



Los taxistas exigen a la jefa de gobierno someter a los conductores y vehículos de las aplicaciones a las mismas regulaciones que a ellos; el otorgamiento de los créditos a la palabra que negociaron con la exsecretaria de gobierno Rosa Icela Rodríguez; aplazar por al menos dos años la sustitución obligatoria de vehículos modelos 2010 y anteriores y la activación del módulo de trámites, ya que denunciaron que son víctimas de extorsión por parte de funcionarios del Invea y los agentes de tránsito.







Asimismo, piden que se ponga en funcionamiento de manera inmediata el Registro al Padrón de Tesorería porque están siendo multados por la falta de este trámite y la verificación extemporánea en los centros de Verificación de la Sedema; que se pongan en pausa las reformas hechas a la Ley de Movilidad durante la pandemia y que se ponga fin a los operativos “porque lejos de ser preventivos, son represivos con toda la intención de favorecer a las aplicaciones extranjeras ahora que no hay suficientes pasajeros”.



De la misma forma, pidieron que se les condonen los pagos de la revista vehicular, cesión de derechos, reposición de título de concesión, baja y alta de servicio, cajones de base de servicio de taxi, licencia de conducir tipo “B”, las multas arbitrarias de la Sedema en los verificentros y las multas administrativas “que en todos los casos son inconstitucionales, porque violan el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, comentaron.



Por otra parte, requirieron que se reanuden las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación y que esta instancia federal sirva de enlace en todo lo que concierne a la problemática metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México.



Finalmente, los transportistas advirtieron que, si no se resuelven sus demandas, subirán el nivel de manifestaciones, cierres y mítines en todo el país.