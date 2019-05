Taxistas en Torreón se sumarán a paro

En un mitin celebrado esta mañana en la explanada de la Expo Feria, el Grupo Empresarial de Transporte, que aglutina a dos mil taxistas de Torreón, anunció que se sumará al paro nacional que convoca el Movimiento Nacional Taxista el próximo 3 de junio del año en curso, con el fin de exigir la regulación de las llamadas Empresas de Redes de Transporte, como Uber.Unos 400 choferes se concentraron en dicho lugar y serán ellos quienes repliquen el mensaje a sus demás compañeros, señaló Francisco Guardado, integrante de la agrupación.Dijo que continuarán exigiendo a las autoridades que sigan las sanciones y decomisos “a estas empresas piratas y por parte del Estado que no nada más esté Fuerza Coahuila sino que también entre la Dirección de Transporte del Estado y que finalmente ya hagan los operativos que se tienen que hacer, nosotros pedimos que ya definitivamente se salgan este tipo de aplicaciones porque no están reguladas por nadie, no están registradas y es un gran peligro para la ciudadanía”.Con información de El Siglo de Torreón