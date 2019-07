Taxistas se manifestarán contra aplicaciones de transporte

Ante las empresas que ofrecen el servicio de traslado a través de aplicaciones, pues cada vez son más las que ingresan a Saltillo, taxistas de la ciudad informaron que la próxima semana se manifestarán en el Congreso del Estado.“No es justo que estén prestando un servicio público, primeramente con placas particulares, están surgiendo de la noche a la mañana muchas aplicaciones como Uber, Cabify, In Driver.“Ellos nos están quitando muchas fuentes de trabajo en los hoteles, en la zona dorada, en el V. Carranza”, aseguró Juan José Alfaro de representante de Taxi Seguro.Agregó que la principal exigencia es que estos vehículos se pongan en regla y dejen de trabajar con placas particulares, pues ellos (los taxistas), tienen que invertir en la modernización de las unidades y en la compra de los taxímetros, entre otros requerimientos que les exigen para operar y las pérdidas que tienen son de al menos el 50 por ciento.“Nos da a pensar que hay corrupción porque no tienen padrones. Lo que queremos es que el diputado Marcelo Torres, llame a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transporte porque enfrente de las oficinas detectamos 00 vehículos de una empresa MIT que presta servicio público con placas particulares”, indicó Juan José Alfaro.Dijo que buscarán reunirse con el presidente del Congreso y llegar a un acuerdo donde haya posibilidad de sancionar a quienes no tenga concesión para trabajar.