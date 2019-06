Taylor Swift anuncia fecha de estreno de Lover

Taylor Swift anunció que el próximo 23 de agosto publicará su nuevo disco, que se titula Lover. La estrella del pop una de las figuras más exitosas del momento, compartió además en las redes sociales la portada del disco, que es obra de la artista colombiana Valheria Rocha.En la portada aparece la cantante estadounidense en una imagen muy colorida, ella está en primer plano y envuelta en tonos rosados, azules y con un corazón marcado en el rostro.Puedes leer: Katy Perry y Taylor Swift por fin hacen las pasesLover contará con 18 canciones, de las cuales ya se conoce el single "ME!", que fue presentado el pasado 26 de abril y en donde Swift estaba acompañada por Brendon Urie, líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.Del resto de temas de "Lover" solo se sabe el título de otra canción llamada "You Need To Calm Down" y que Swift pondrá a disposición de sus fans en la noche de este jueves.