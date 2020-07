Taylor Swift anuncia por sorpresa que esta medianoche lanza su nuevo disco

Escuchar Nota

"La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, 'Folklore'. Sorpresa. Esta noche a medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones", ha precisado la cantante en sus redes sociales.

"Antes de este año, probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo hubiera sido el momento 'perfecto' para lanzar este trabajo, pero los tiempos en que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, deberías mostrárselo al mundo", ha agregado la estadounidense.

Taylor, con canciones en las que ha "volcado" todos sus "caprichos, sueños, miedos y reflexiones".Swiftjunto a ella.El disco tiene. Folklore también estará disponible en vinilo y en casette, según precisa la web de la cantante, en donde ya se puede reservar el disco.Y además del álbum,responsable de la imagen de películas como Brokeback Mountain.Cardigan. El resto de los temas son: The 1, The Last Great American Dynasty, Exile (con Bon Iver), My Tears Ricochet, Mirrorball, Seven, August, This is Me Trying, Illicit Affairs, Invisible String, Mad Woman, Epiphany, Betty, Peace, Hoax y The LakesT, como bonus para la edición de lujo.