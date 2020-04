Taylor Swift dedica emotiva canción a familiares de pacientes con Covid-19

Escuchar Nota

respeto muchísimo a taylor por haber cantado esta canción en especial para las personas enfermas y sus seres queridos, lo doloroso que debió ser para ella porque su mamá tiene cáncer y la canción es dedicada a ella me escuchan llorar #TogetherAtHome pic.twitter.com/6CFwIULH2g — (@swiftIover) April 19, 2020

No puedo creer que Taylor cantó Soon you'll get better por primera (y probablemente única) vez. That was deep. #OneWorldTogetherAtHome — A (@yossana_) April 19, 2020

Yo tragando de volver a la realidad después de ver a Taylor Swift cantando Soon Youll Get Better #TogetherAtHome#Taylor #TaylorAtTogetherAtHome pic.twitter.com/tEWl37lOlJ — Fabián Martínez Valdés (@fabianMtzvalde2) April 19, 2020

PENSAR EN QUE TAYLOR ESCRIBIÓ SOON YOU'LL GET BETTER PARA SU MAMÁ QUE SUFRE CÁNCER Y LA CANTÓ CONTENIENDO LAS LÁGRIMAS, NO PUEDE HABER UN ANGEL MAS GRANDE #TogetherAtHome pic.twitter.com/6FzyQaiE3a — (@Skywalkxrey) April 19, 2020

La cantante estadunidenseparticipó en el concierto, organizado por Lady Gaga y la OMS, donde, el cual dedicó a las personas que tienen un ser querido enfermo de Covid-19., el cual anteriormente había comentado que nunca podría interpretarlo en vivo porque es demasiado emotivo.La cantante recientemente dio a conocer la cancelación de su gira del 2020 debido a la pandemia que azota al mundo.El concierto contó con la participación de Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli, Billie EIlish, JLo y J Balvin