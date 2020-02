Taylor Swift estrena video de la canción The Man

Escuchar Nota

"Creo que, cuanto más podamos hablar sobre eso en una canción, mejor estaremos. Muchas de estas cosas están arraigadas incluso en las mujeres, estas percepciones, y realmente se trata de volver a entrenar a su propio cerebro para que sea menos crítico con las mujeres, cuando no criticamos a los hombres por las mismas cosas", apuntó la cantante.



La cantante estadunidense, que estrenó oficialmente en 2019.La estrella del pop de 30 años,mientras interpreta la canción con guitarra acústica y sus fans le hacen coro y la animan.De acuerdo a una nota de la revista People,. La canción se ha convertido en un auténtico himno feminista y es el cuarto sencillo de su más reciente material discográfico., Taylor. La cantante interpretó The Man en un concierto, parte de la gira City of Lover 2019, en el L'Olympia Bruno Coquatrix en París.En la presentación europea, cantó otras canciones de Lover, como Death by a Thousand Cuts y Cornelia Street, así como su éxito You Need to Calm Down "y la canción principal del álbum.En una entrevista con Billboard, Swift comentó: "Fue una canción que escribí desde mi experiencia personal, pero también desde una experiencia general, que escuché de mujeres en todas partes de nuestra industria", compartió.