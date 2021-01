¿Te conviene usar un cargador genérico?

Escuchar Nota

Los cargadores son uno de los accesorios más importantes para el funcionamiento de uncuando elde un equipo deja de funcionar, o lo perdemos, la búsqueda de un reemplazo comienza.Y puede parecer sencillo elegir cualquier modelo de cargador, aunque no sea el de la marca de tu dispositivo, ya que en muchas ocasiones los cargadores alternativos resultan tener un precio más accesible, no obstante, los cargadores originales son diseñados para cubrir las necesidades específicas de cada celular, de esta forma los genéricos podrían cargar de forma deficiente tu dispositivo; además, no todos garantizan el cumplimiento de las normas que aseguran estándares de calidad, lo que podría resultarEs por esta razón que debes tener en cuenta las ventajas y desventajas de los cargadores genéricos o alternativos si deseas utilizar uno para tu celular. En Techbit te contamos cuáles son y si te conviene usarlos no.Los cargadores originales están hechos especialmente para que la carga de los celulares sea óptima, es decir que sea rápida, que tenga uncorrecto evitando sobrecargas, evitan el sobrecalentamiento y alargan la vida de la pila de cada aparato, ya que ésta no se dañará fácilmente.indica que aunque los cargadores genéricos pueden resultar más económicos, los accesorios no originales pueden provocar problemas de inseguridad.Según los especialistas en revisión de productos, Consumer Reports, algunos cargadores alternativos no cumplen con las normas de seguridad respecto a las piezas y pruebas.Incluso,, vicepresidente de propiedad intelectual y litigios de UL, indica en un artículo deque los cargadores genéricos pueden provocar un incendio, resultando altamente peligrosos.por su lado refiere en su página web que cargar uncon adaptadores que no cumplen con los estándares puede “representar un riesgo de muerte o lesión”.señala que es muy importante utilizar los cargadores originales, debido a que requieren de una mayor corriente de salida o amperaje, por lo que la utilización de un cargador genérico puede provocar una carga lenta e incluso no proveer de suficiente corriente como para comenzar laDe esta forma, lo ideal y más recomendable es evitar el uso de cargadores genéricos o alternativos, ya que, aunque pueden ser mucho más económicos y accesibles, podrían dañar la pila de tu celular, así como generar riesgos.Si no te es posible adquirir el cargador original de tu celular, deberás seguir algunas recomendaciones para que el genérico cubra las necesidades de tusin correr riesgos ni dañar la batería.Para comprar un cargador genérico deberás tomar en cuenta el voltaje, ya que cada celular requiere ciertos voltios para poder cargarse.indica que, si el voltaje de un cargador es demasiado bajo, else cargará lentamente y es posible que no pueda alcanzar una carga completa. Si el voltaje es demasiado alto, podría arruinarse la batería y posiblemente el dispositivo.Tendrás que verificar, además, que los materiales con los que está hecho el cargador sean de buena calidad y que tenga un buen aspecto, así como las certificaciones especiales que garanticen las medidas de seguridad requeridas. El sitioindica que algunos cargadores genéricos son muy económicos y no tienen envolturas protectoras, ni tampoco componentes aislantes, lo que puede ponerte en riesgo al tratar de usarlos.