Te decimos cuánto te presta INFONAVIT dependiendo tus ingresos

Si eres beneficiario del(Infonavit) y quieres acceder a un crédito, el portalrealizó una lista con la cantidad que puedes contar dependiendo de tu salario.Uno de losprincipales que solicita el Infonavit para otorgar unes que elenga 116 puntos, los cuales no tienen un valor monetario pero una vez que los logras reunir el instituto puede calcular la cantidad que te prestará.Lo primero que debes saber es que loslos logras reunir después de haber trabajado entre 2 a 3 años seguidos y este puntaje depende de tres factores importantes: tu edad, elcon el que estás registrado y tu, es decir, el tiempo que tienes trabajando sin interrupción.Edad: Se considera que la edad ideal para solicitar un crédito hipotecario es entre los 18 y 39 años, pues a partir de los 40 años la cantidad que te prestanTambién se toma en cuenta elcon el que estás registrado ante el Infonavit y se considera el factor más importante$2,724 al mes $286,000 de crédito Infonavit$3,500 al mes $299,000 de crédito Infonavit$4,000 al mes $318,000 de crédito Infonavit$4,500 al mes $335,000 de crédito Infonavit$5,000 al mes $348,000 de crédito Infonavit$6,000 al mes $373,000 de crédito Infonavit$7,000 al mes $405,000 de crédito Infonavit$8,000 al mes $419,000 de crédito Infonavit$9,000 al mes $435,000 de crédito Infonavit$10,000 al mes $457,000 de crédito Infonavit$12,000 al mes $485,000 de crédito Infonavit$15,000 al mes $520,000 de crédito Infonavit$19,000 al mes $607,000 de crédito Infonavit$20,000 al mes $643,000 de crédito Infonavit$25,000 al mes $798,000 de crédito Infonavit$30,000 al mes $956,000 de crédito Infonavit$40,000 al mes $1,277,000 de crédito Infonavit$50,000 al mes $1,599,000 de crédito Infonavit$59,000 -$68,000 al mes $1,904,000 de crédito InfonavitEl Infonavit también suele consultar tu historial crediticio y tu, por lo que si tienes muchasy no las has pagado, es posible que la cantidad que te preste podría disminuir de un 10 hasta 20 por cierto.Un punto que debes cuidar y supervisar constantemente es la puntualidad de los pagos que realiza tu empresa, pues si se atrasa, la capacidad de tu crédito podría disminuir.