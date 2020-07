¿Te despidieron o renunciaste? Ésta es la diferencia entre finiquito y liquidación

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hablar de finiquito o de liquidación puede resultar confuso para los trabajadores; sin embargo, es de suma importancia que conozcan la diferencia entre estos dos conceptos laborales, ya que, terminar una relación laboral no es algo sencillo, y se complica aún más si no se conoce qué es lo que se debe recibir.



Aquí te explicamos todo sobre estos dos conceptos que te serán de gran utilidad.



¿Qué es el finiquito?



El finiquito es el pago que un trabajador debe recibir cuando termina una relación laboral, ya sea porque renuncio a su puesto de trabajo o porque fue despedido de forma justificada. Es común que se entregue en forma de cheque y se entregue una “carta finiquito” donde se incluya todos los datos y el desglose de los conceptos que se les están pagando.





¿Cuándo se debe recibir?



1-Cuando renuncias a tu empleo de manera voluntaria o decides separarte de tu trabajo porque así conviene a tus intereses.



2- Se termina tu contrato temporal, es decir, cuando te contrataron por un periodo específico que llegó a su fin.



3-Te despiden. En este caso no importa si es justificado o injustificado.



4-Rescindes tu contrato por una falta grave cometida por tu empleador. De acuerdo al artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo.



5-Invalidez por enfermedad, asimismo se te debe pagar tu Prima de Antigüedad y Gratificación por Invalidez.



6-Muerte del trabajador.





¿Cómo se calcula?



Para el calculo del finiquito se deben tomar en cuenta:



-Los días trabajados y no pagados en el mes, es decir, si te pagan por quincena y renuncias el día 10, te corresponde el pago de esos 10 días laborados.



-La parte proporcional del aguinaldo que te corresponde por los meses trabajados durante el año.



-Parte proporcional de tus vacaciones.



-Otras prestaciones incluidas en tu contrato como: bonos, vales, comisiones, caja o fondo de ahorro, utilidades, etc.





¿Qué es la liquidación?



La liquidación se le otorga al trabajador cuando el termino de la relación laboral no recae en el empleado, por lo que este pago es una indemnización por parte del patrón.





¿Cuándo se debe recibir?



Los escenarios en que el trabajador debe recibir una liquidación son los siguientes:



-La empresa rescinde el contrato por motivos que no se relacionan con el desempeño del trabajador como: reestructura del área, cierre de la empresa, tu posición desaparece.



-Despiden al trabajador injustificadamente.



-Decides renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón, estas fatas están establecidas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo.





¿Cómo se calcula?



La liquidación debe incluir:



1-Prima de antigüedad.



2-Salarios vencidos (Solo en caso de despido injustificado, con límite de 12 meses a partir de la notificación del despido).



3- 20 días de salario por año trabajado (Solo en caso de ser despedido injustificadamente, solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la reinstalación y recibir la negativa de la empresa).



4- Tres meses de salario



