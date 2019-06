‘Te fallé’, el éxito que llevó a la cima a Christian Nodal

Si te gusta el mariachi seguramente en alguna ocasión has escuchado a Christian Nodal, un cantante y compositor sonorense.Gustavo Adolfo Infante platicó con el ganador del grammy en el programa 'El minuto que cambió mi destino' y habló de cosas muy personales, como por ejemplo, su familia."Mis padres eran músicos, entonces la música corre por mis venas. Mi mamá fue mi primer maestra de canto. No me considero el mejor músico pero me esmero y trato de transmitir el sentimiento de las canciones", aseguró.Nodal empezó tocando la trompeta como hobbie a los 11 años en un grupo familiar."Desde muy pequeño me interesé por ese instrumento y supongo era gracioso ver a un niño tocando con tantas ganas la trompeta".Su primer composición surgió a los 13 años y fue dedicada a su novia de secundaria."No sabía tocar la guitarra bien y con 3 tonos hice esa canción que habla del amor eterno, que yo ni sabía que significaba", aseguró entre risas.El joven de 20 años estudió hasta primero de preparatoria y decidió dedicar su vida a la composición."Llegué a sentir que era tan malo para la escuela que nunca sería alguien en el futuro. Jamás me pasó por la mente que la música haría sentir orgullosos a mis papás".En su búsqueda por encontrar la paz Nodal ingresó a una iglesia cristiana, hecho que le causó problemas con su familia, de religión católica.En la actualidad dice no profesar ninguna religión, sin embargo, no se considera ateo pues cree en Dios."Yo creo en Diosito y tengo una plática muy personal con él. No tengo religión pero tengo esa conexión que me permite poder hablar con él. Para mi Dios no solamente es alguien que me escucha, es alguien que me protege".Su mamá siempre fue su mejor aliada pues ella le ayudaba a grabar los videos que subía a las redes sociales y estaba al pendiente, pese a que su enfermedad (epilepsia) a veces la debilitaba por varios días.