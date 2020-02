¿Te gustaría ser astronauta? La NASA abre convocatoria

Escuchar Nota

“Este es un momento increíble en la historia de los vuelos tripulados para convertirse en astronauta", dijo Jim Bridenstine, administrador de la NASA.



La agencia espacial estadounidense lanzó el martes un llamado a candidatos para su próxima promoción de astronautas.*Ser estadounidense*Tener una maestría en una disciplina científica, tecnológica, de ingeniería o de matemáticas, ser médico o piloto.Se aceptarán postulaciones del 2 al 31 de marzo, pero la selección final no se realizará hasta mediados de 2021. Quienes sean admitidos seguirán un entrenamiento de dos años o más., y hoy 48 astronautas son miembros del cuerpo activo de la agencia, con sede en Houston, Texas.Su misión principal actual es garantizar la rotación de estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional para misiones de aproximadamente seis meses.Pero la NASA llama a los nuevos miembros la "generación Artemis", bautizada así por el sombre del programa para regresar a la Luna, una misión prevista para 2024, según el calendario actual. Y tal vez a Marte en la próxima década.Los criterios de selección son tener ciudadanía estadounidense y formación de cuarto nivel en las disciplinas CTIM (acrónimo para designar las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).Sin embargo, los aspirantes que no tienen una maestría pueden postularse si han completado dos años en un programa de doctorado. Los médicos o pilotos de prueba reconocidos también serán considerados. Dos años de experiencia profesional relacionada con el título o 1.000 horas de vuelo en un aparato a reacción son igualmente requeridos.En general,, en particular pilotos de prueba.