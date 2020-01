¿Te han clonado tu tarjeta de crédito? Descubre cómo prevenirlo

Escuchar Nota

De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (), al tercer trimestre de 2019,, crecieron 38% respecto de 2018 y cada año representan una mayor proporción con respecto a las estafas tradicionales (66% para fraudes cibernéticos y 34% para tradicionales).El monto reclamado de los fraudes cibernéticos ascendió ay 86 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.Uno de los fraudes más comunes con. Este delito consiste en robar la información contenida en el plástico a través de dispositivos electrónicos, para posteriormente transferir la información a una nueva tarjeta vacía,Es posible que no nos demos cuenta hasta que vemos el saldo del banco en cero o cargos por consumos o servicios que no hemos realizado.Si eres víctima de este delito y descubres operaciones que no realizaste, tienes hastaPero…A continuación, te compartimos algunas recomendaciones:• Realiza tú solo las operaciones, no permitas la ayuda de personas extrañas.• Cerciórate que otras personas no puedan ver los números que digites de tu NIP.• Recuerda que tu tarjeta y NIP jamás son requeridos para abrir la puerta del lugar donde se ubique el cajero.• Asegúrate siempre de recoger tu tarjeta, dinero y comprobante impreso al terminar de usar el cajero, si decides deshacerte de tu comprobante, recuerda romperlo de manera que tus datos no sean claros.• Reporta inmediatamente si el cajero automático retiene tu tarjeta.• Solicita que todos los pagos que realices sean a la vista, pide que te lleven la terminal punto de venta o el dispositivo con el que te hagan el cargo.• Guarda tus comprobantes, nunca sabes cuándo podrás necesitarlos.• Verifica que el número de tarjeta, nombre y monto sean correctos antes de firmar.• Recuerda que, si cuentas con firma electrónica, no es necesario que realices la firma en físico, si aún no cuentas con tu firma electrónica solicítala ya e incrementa la seguridad de tu tarjeta.• Procura hacerlo desde tu casa y utiliza redes seguras.• Cerciórate que la dirección comience con “https” y aparezca un candado en la barra de estado del navegador, esto es un indicador de que la página sea segura.• Guarda e imprime los comprobantes de compra por cualquier situación que se presente posteriormente.• Busca y lee las políticas de privacidad de los sitios web.• Apóyate de herramientas como la app Citibanamex Pay, la cual te permite generar una tarjeta de crédito virtual con la que ningún comercio conoce los datos reales de tu tarjeta física.De manera general, revisa periódicamente los movimientos de la cuenta corriente y el estado de cuenta mensual, cambia constantemente la contraseña, no proporciones información confidencial por correo, sms y vía telefónica.Una herramienta de gran ayuda es el servicio de notificaciones de tu banco, al activarlo podrás estar al tanto de todos los movimientos de tus cuentas, recibiendo notificaciones en tu correo electrónico y/o celular. De esta manera lograremos detectar si nuestra tarjeta está siendo usada de manera fraudulenta.¿Quieres saber más? Puedes toma el curso sobre tarjetas de crédito en el sitio de Educación Financiera de Citibanamex y conoce más sobre las tarjetas de crédito de una manera clara, sencilla y divertida. Encuéntralo aquí: