¿Te sientes triste? La ciencia dice que estas canciones te reanimarán

Hace cinco años, el rotativo «Daily Mail» recogió un curioso estudio que determina qué canciones nos hacen sentir mejor, elaborado por el neurocientífico cognitivo de laEste experto aseguró haber dado con una ecuación a través de la cual podremos determinar qué temas musicales influyen en mayor o menor medida sobre nuestro estado de ánimo.Analizando aspectos como la letra o el ritmo de cadaafirma que las que harán que nos sintamos con mejor energía son aquellas canciones con un tempo igual o superior a 150 pulsaciones. «La música es algo íntimo, relacionado con los recuerdos y las emociones, asociaciones que determinan qué canciones nos ponen de mejor humor. Hay, sin embargo, algunas claves que también influirán en nuestro estado de ánimo», asegura el científico.Jacob Jolij adjudica el primer puesto de su clasificación a la alegre «Don't Stop Me Now», de Queen, que fue uno de los singles del disco «Jazz» de 1978. Curiosamente, también fue uno de los hits durante el desconfinamiento.Este megahit de disco-pop del cuarto álbum de estudio del grupo, «Arrival» (1976), se escuchó por primera vez en la boda de Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlath, y tras su lanzamiento llegó al número uno en las listas de medio mundo.Lanzada en 1983 en el álbum An Innocent Man, alcanzó el número tres de la lista de Billboard en Estados Unidos, y el número uno en Reino Unido.Este clásico de la música motivacional, que formó parte de la inolvidable banda sonora de Rocky III a petición de Sylvester Stallone, ocupa el puesto 23º en la lista Billboard de las 100 Mejores Canciones de Todos los Tiempos.El éxito de esta versión de Neil Diamond superó con creces a la original: alcanzó el número uno de la lista Billboard Hot 100 el 31 de diciembre de 1966, manteniéndose durante siete semanas, y hoy en día sigue transmitiendo el mismo optimismo.Otra tonada infalible para generar una atmósfera de buen rollo es este hitazo atemporal de Cyndi Lauper, que forma parte de infinidad de listas con las mejores canciones de la historia del pop. El videoclip sigue siendo una auténtica obra maestra más de treinta años después.Aunque no haya entrado en tantas listas como otras canciones de esta lista, este icono ochentero ha cumplido todos los requisitos del estudio científico de la Universidad de Groningen.Una de las canciones que más fuerte pegó en el confinamiento fue el inmortal «I Will Survive» de Gloria Gaynor, lanzado en 1978.El estudio cierra su Top10 con Katrina & The Waves, Katrina & The Waves, que rozaron el one-hit-wonder con su pegadizo «Walking on sunshine».