‘Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación‘, Maduro a Jorge Ramos

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Nicolás Maduro al periodista mexicano Jorge Ramos poco antes de retenerlo, requisar su equipo y, eventualmente, expulsarlo del país.La cadena Univision informó este jueves que recuperó el video de los 17 minutos que duró la entrevista de Ramos a Maduro realizada en febrero pasado.Un adelanto de dicha entrevista será transmitido esta noche por la cadena y el domingo se publicará el video completo, según informó Univision.En su sitio en internet, la cadena afirma que hubo tensión desde el principio de la entrevista: “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento opositor) usted es un dictador”, dijo Ramos a Maduro.Maduro respondió agitando una copia en miniatura de la Constitución de Venezuela: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros”.“Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”, agregó Maduro, de acuerdo con Univision.Más adelante, Ramos entregó a Maduro una entrevista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos contabilizados por las organizaciones no gubernamentales de Venezuela.“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Maduro al respecto.Más adelante, Jorge Ramos intentó mostrarle en su iPad un video grabado en las calles de Caracas, en el que se ve a niños y adultos alimentarse de un cambión de basura.“Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego”, le respondió Nicolás Maduro, para luego levantarse de su silla.Acto seguido, Jorge Ramos y sus colaboradores fueron detenidos durante más dos horas en el Palacio Presidencial de Miraflores y su equipo y grabaciones les fueron incautados.Al día siguiente, Ramos y sus acompañantes fueron expulsados del país. (Con información de EFE)