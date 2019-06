‘Te voy a quitar lo gay a golpes’

Mientras medio planeta celebra el cincuenta aniversario de los disturbios de Stonewall (Nueva York) que dieron pie al inicio del movimiento pro-derechos LGTBI en Barcelona se siguen viviendo graves casos de acoso y agresiones contra este colectivo. El último capítulo se ha viralizado hoy en las redes, donde desde hace horas circula un vídeo en el que un cliente de un McDonald's de la capital catalana insulta y amenaza a otro por su forma de vestir.«Te voy a hacer heterosexual a hostias», asevera el individuo que se encara con un joven a quien acusa de vestirse de forma impropia en un lugar «con niños». A su vez, este -quien va vestido con pantalones cortos y tirantes- pide ayuda al encargado de seguridad del restuarante afirmando que no tiene porque aguantar que nadie le diga cuál debe ser su indumentaria. «¿Tengo que cambiar porque tú me lo digas?», añade mientras el acosador se muestra cada vez más nervioso y agresivo.“Te voy a hacer heterosexual a ostias”Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg— paleo_20 (@paleo_20) 27 de juny de 2019Después de que el joven le recuerde a su agresor que es el día del orgullo gay el acosador estalla y afirma: «También es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual a hostias». Ante esta amenaza el joven acosado no se amedrenta y sigue firme frente los insultos mientras el empleado de seguridad se mantiene pasivo en un segundo plano, evitando, eso sí, que ambos empiecen a golpearse mientras unos pocos clientes contemplan la escena.«Yo a ti no te estoy molestando para nada, voy a comprar mi hamburguesa, me siento y me la como. Tú no me tienes que decir nada porque yo no he dicho nada», añade el joven. A ello, el otro cliente responde con más insultos y amenazas: «Ahora cuando salga te voy a dar hostias y se te va a quitar la mariconeria». Finalmente, el agresor amenaza a otro chico que iba con el primero y que gravó toda la escena con su teléfono móvil. El caso ha circulado rápidamente y ha llegado a los perfiles de políticos como la alcaldesa Ada Colau, quien se ha mostrado indignada con el caso conocido justo el día que empiezan las fiestas el orgullo gay en Barcelona.Aumentan las agresiones en CataluñaA principios de mes el Observatorio Contra la Homofóbia (OCH) de Cataluña alertó de un aumento del 30 por ciento en las agresiones contra personas del colectivo LGTBI registradas el año pasado. En total se registraron 70 casos sumando amenazas, insultos y agresiones de distinta magnitud. «Existe un brote de violencia hacia las personas LGTBI por parte de jóvenes en el ámbito del ocio nocturno, ya sea antes o después del ocio», afirmaron desde esta entidad, que también advirtió sobre la edad de los agresores.