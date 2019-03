Teatro vivo

“El teatro es el arte más vivo”, considera Isabel Quintanar, actriz con más de 50 años en las artes escénicas y presidenta del Instituto Internaconal de Teatro de la Unesco. La histrión visitó Saltillo para celebrar el Día Mundial del Teatro en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura (IMCS).“Llegué al teatro para salvar mi vida, a la que podría definir como un cuento de terror. Me agarré a esto como un clavo ardiendo, después me dí cuenta de que sí tenía talento. La historia que tengo con el teatro es muy fuerte, todo lo que viví para estar aquí es algo que en algún momento quizá escriba. Pero sé que desde el momento en el que comencé, allá por el 68, me he dedicado en cuerpo y alma a las artes escénicas”, dijo Quintanar en entrevista con Zócalo.La maestra participó en la Entrega de Reconocimientos a Artistas Escénicos de Saltillo, que se realizó la noche del miércoles en el Centro Cultural Vito Alessio Robles (Cecuvar). En el evento participaron el alcalde Manolo Jiménez, la secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil, así como Iván Márquez, director del IMCS.Actriz de reconocida trayectoria en películas y escenarios, ella se define como una mujer que experimenta con las posibilidades que le da el arte del drama y la comedia, las cuales son interminables. Señala que ha trabajado desde la calle hasta en los teatros más importantes.Quintanar explica que para ella el ser la presidenta del Instituto Internacional de Teatro es un honor, pues en ella recae la responsabilidad de que se trate con respeto a esta disciplina. Aun así, comenta entre risas, extraña actuar.Para la creadora del Encuentro Nacional para los Amantes del Teatro, la magia del rito escénico es “de una esencia chamánica, que aquí en México nos sobra”. Además, afirma que este trabajo no se hace para comer, sino para conocer.“El teatro es formativo, es lo que hace seres humanos. Si subes al escenario vas con la idea de dar un pensamiento y no de comer de él, porque lo importante es conocerte a ti mismo, es saber quién eres y aceptarte. No importa si tienes panza, las patas flacas, si estás feo o bonito, vas al escenario y te exhibes. Eso te da un conocimiento de ti mismo.“El arte y la cultura están en la educación tanto personal como social, porque es esta la principal arma para salvar un pueblo. El arte te hace un ser sensible, pensante y selectivo. Un ser así es peligroso para el sistema”.Quintanar considera que las personas reflexivas hacen falta en un país como México, que despunta en el mundo por su riqueza cultural y claro, por su nivel artístico.“Debemos dejar fuera la idea depredadora y facilista que tenemos los mexicanos en ver el triunfo del otro mexicano. Sí tenemos un ego muy grande todos, pero hay que vernos y apoyarnos. México es muy grande y su teatro es muy bueno, de manera internacional estamos muy calificados por su esencia: es colorida y llena de energía”, finalizó Quintanar, quien el lunes pasado ofreció una charla a los teatristas locales.HomenajeDurante la entrega de los reconocimientos Iván Márquez, director del IMCS, hizo énfasis en el apoyo que se le ha brindado las artes escénicas.“El mérito es de aquellos artistas que se meten en la piel de otro, se desdoblan y ponen su cuerpo, su voz y su alma al servicio de un ser imaginario, que sin embargo, cuando sube al escenario, todos debemos tocar, porque en ese momento efímero que es una puesta en escena, está vivo y tienen algo que decir”, dijo por su parte García Camil.Entre los galardonados de la noche se encuentran el bailarín Edwin Said González, las promotoras culturales Leticia Rodarte y Patricia Gutierrez Manzur; el director de ballet Francisco Hernández, entre otros. Los reconocimientos post mortem recordaron a Raúl Flores Canelo y a Jesús Valdés; mientras que los de trayectoria fueron para la actriz Lupina Soto y para la familia Fuentes Aguirre.