Tec-Check presenta queja ante Profeco contra Liverpool, Sanborns y ClaroShop

“Hay varias irregularidades en el comercio electrónico, una de las soluciones es no cobrar hasta que la tienda empiece el proceso de envío algo que ya hacen empresas como Amazon. Evitaríamos que las tiendas cobren sin enviar, que estén promocionando un producto que no esté en almacén, es más transparencia hacia el consumidor y competencia entre las tiendas porque si dejan de ofertar un producto que no tienen, el consumidor puede ir a otra tienda”, señaló Murck.

“Esto claramente se trata de un abuso de los derechos de los consumidores en línea pues está establecido que deben cumplir con el plazo en el que ofertan el producto, las tiendas deben avisar en todo el momento cuando el producto tenga un cambio en su status y comprometerse a establecer el reembolso”, afirmaron.

La organización de consumidores digitalesante la(Profeco), por inclumplimiento de las compañías en tiempos y formas de entrega.“Todo empezó cuando recibimosque estaban englobadas en diferentes aspectos: problemas de, algo que está en contra de la, dijo en conferencia Fiorentina García Miramón, cofundadora de la organización que surgió en 2017.La queja colectiva contempla 1que recibió la asociación; de estasUnos días después de haber terminado la séptima edición de, el titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield, informó a MILENIO que ante la instanciadurante la campaña de ventas en línea.De acuerdo con, los números de la procuraduría tienen un sesgo temporal, al que se le suma que las quejas documentadas solo son las que terminan todo el proceso ante los servicios de la instancia, por lo cual las quejas en redes sociales o que no completan el registro ante Concilia exprés o Concilianet, no quedan en la numeralia“Cuando presenta los números y, no nos sorprende porque todos los consumidores, todavía no se han quejado. Para nada reflejan el desempeño y servicio al cliente por parte de las tiendas. Observamosy no se va a reportar con las conferencias de prensa con el sector privado, todas estas quejas aparecen después. La tecnología sería una herramienta muy útil pero lano tiene ese tipo de tecnología”, dijo Maximilian Murck socio fundador del organismo.De acuerdo con los representantes,. Actualmente la asociación dijeron, está trabajando sobre una propuesta para hacer más rápido el proceso de queja colectiva ante la instancia.Durante la presentación de resultados de, que este año superó ventas por 20 mil millones de pesos, Pierre-Claude Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online () reconoció que dado el incremento en la demanda en e-commerce algunas empresas habían reportado retrasos en sus entregas, aunque señaló que todos los jugadores están trabajando en estos esfuerzos por mejorar sus tiempos.De acuerdo con la organización de consumidores online,, razón por la cual el viernes 26 de junio presentaron formalmente la denuncia.De acuerdo con la organización,. La queja presentada el año pasado contra Liverpool tomó 30 días para su resolución. Hoy esta tendrá una reunión con la dirección general de la