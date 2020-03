Tecate Pa’l Norte no cancelará, pero reforzará medidas sanitarias por coronavirus

Escuchar Nota

“Seguiremos todas las recomendaciones que hay por parte de la Secretaría de Salud dentro del evento para la gente que cocina, los accesos, camerinos tengan las facilidades y herramientas para que los asistentes estén tranquilos”, señaló Oscar Flores, uno de los organizadores del evento.



Pese a que a nivel mundial festivales, eventos deportivos y estrenos de películas se han visto afectados en su realización por la pandemia de, en México aún no se han establecido este tipo de medidas por lo que elseguirá en pie.Sin embargo, su realización podrá llevarse a cabo siempre y cuando se refuercen medidas de seguridad y sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, con el apoyo de las autoridades estatales.Así fue dado a conocer a través de un comunicado emitido por los organizadores del festival de música, decisión que fue tomada tras una reunión entre dependencias gubernamentales y municipales con empresarios del evento donde se unificaron los criterios de los protocolos a seguir durante el Tecate Pa’l Norte.Entre algunos de los compromisos es contar con suficiente gel antibacterial, jabón y toallas para desinfectar las superficies.Dicha edición del Tecate Pa’l Norte se llevará a cabo los días 20 y 21 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, el cual contará con la presencia de artistas de gran renombre como Daddy Yankee, The Srtokes, Tame Impala, Alejandro Fernández, Foster The People, Juanes, El Tri, Lila Downs, entre otros.