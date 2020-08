‘Tecatito’ fue la pesadilla de Osama Rashid en Portugal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El mediocampista del Santa Clara, Osama Rashid, de la Primeira Liga de Portugal calificó como una "pesadilla" enfrentar al mexicano Jesús Corona, a quien destacó por ser uno de los adversarios más complicados que ha enfrentado.



En declaraciones realizadas al podcast del diario lusitano 'Record', el futbolista iraquí recordó el partido contra el Porto en la primera vuelta de la pasada campaña del Campeonato de Portugal y recalcó que 'Tecatito' es uno de los jugadores más talentosos y difíciles de superar.



En ese partido de Porto vs Santa Clara, disputado el 22 de septiembre de 2019, Corona saltó al campo de juego como parte de la línea defensiva de Los Dragones desempeñándose por lateral derecho. El Porto logró llevarse el triunfo por 2-0 y el exjugador de Rayados tuvo una destacada actuación.



Con el Porto, 'Tecatito' se ha destacado por sus nuevas funciones en el sector defensivo, sin embargo, sus habilidades para crear peligro al ataque no pasaron por desapercibidas y terminó la campaña siendo de nueva cuenta uno de los jugadores más peligrosos del Porto. A nivel individual, Corona empató con Pizzi del Benfica como los máximos asistidores de la Primeira Liga con 14 pases a gol cada uno.



Debido a su extraordinaria temporada en Portugal, Corona ha sido vinculado con diversos clubes de renombre del Viejo Continente pero según el diario 'O Jogo’, Porto no está dispuesto a negociar al mexicano y solo lo dejaría salir si algún equipo paga su cláusula de rescisión de 30 millones de euros.