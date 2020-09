Teddy se intensifica a huracán categoría 3; prevén fuerte oleaje en el Atlántico

Escuchar Nota

Hurricane #Teddy Advisory 21: Teddy Becomes a Major Hurricane. Swells Forecast to Spread Across the Southwestern Atlantic Into This Weekend Increasing Rip Current Threat. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2020

Post-Tropical Cyclone #Sally Advisory 26: Post-Tropical Depression Sally Still Producing Torrential Rains Over the Carolinas. A Few Tornadoes Possible as Sally Moves Northeast Across Carolinas Through Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2020

Tropical Depression #Vicky Advisory 14: Vicky Weakens to a Tropical Depression. Expected to Become a Remnant Low Later Today. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2020

, mientras Sally, degradada a depresión tropical, sigue descargando lluvias torrenciales en Alabama y Georgia, a la vez que la crecida del mar en la costa retrocede.Después de que Sally, tocó tierra en Gulf Shores, localidad costera Alabama, avanzaba tierra adentro de ese estado en dirección noreste a 19 kilómetros por hora.Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el centro de la depresión tropical, que presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, se encontraba a 90 kilómetros por hora de Montgomery, en Alabama.El patrón de trayectoria indica quePara el viernes por la noche no quedarán de Sally mas que remanentes, según el NHC.El NHC ha retirado todas las advertencias que estuvieron en efecto en las zonas costeras del noreste del Golfo de México.Las lluvias producidas por Sally en el sureste de Estados Unidos, incluyendo Carolina del Norte y Virginia, pueden producir acumulaciones de hasta 152 milímetros y causar desbordes de ríos e inundaciones repentinas.En el mar, los niveles tienden a normalizarse tras la marejada ciclónica, pero la resaca y las corrientes siguen presentes en el Golfo de México desde el extremo noroccidental de Florida hasta Luisiana.La GNR se ubica a mil 10 kilómetros al estenoreste de las Antillas menores y se movía en dirección noroeste a 19 kilómetros por hora.No hay advertencias para zonas costeras, dado que Teddy va a mantenerse alejado de tierra en su andadura.y luego va a extenderse a las Antillas Mayores, las Bahamas, Bermudas y la coste este de Estados Unidos.Por último, el NHC pronostica que la, situada a casi mil 500 kilómetros al este-noroeste de las islas de Cabo Verde se debilitará y se convertirá en tormenta tropical este jueves sobre el Atlántico.Después, si fuera necesario, se usarían las letras del alfabeto griego para identificarlas, lo que no ocurre desde 2005, la temporada más activa de la historia, aunque la del 2020 todavía puede quedarse con el título.La temporada ciclónica en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre aunque cada vez con más frecuencia las tormentas se adelantan a mayo, lo que algunos científicos atribuyen al calentamiento global.