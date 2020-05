Teje puentes de arte textil

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para muchos artistas el confinamiento ha sido, no obstáculo, sino motor para la reinvención en más de un sentido. Como ejemplo está Laila Castillo, artista textil que se define como “cero tecnológica” pero que en este encierro obligado, debió aprender a utilizar las herramientas del internet “para llegar a muchas partes en donde quizá nunca hubiera llegado de otra manera o me hubiera aventurado”.



Entre estas tierras lejanas están Francia, Italia, Holanda y especialmente España, lugar en el que dio un taller de bordado en 2008 con el colectivo zaragozano Mottainai, y que ahora retoma para motivar a las personas a crear con tela, aguja e hilo bajo el título de Hibernación: Diálogos de Agujja, enmarcado en el festival textil Hilakú.



“De una manera muy paradójica el confinamiento refrescó la relación con el colectivo. Me da mucho gusto ver cómo mis alumnas de hace dos años se acercan, pero también ver cómo se une gente de otros lugares. Quizá el estar en una zona de confort, digamos aquí en Saltillo en donde doy talleres y me empiezan a conocer nos hace perder de vista hasta dónde podemos llegar. Con las transmisiones he visto que se conecta gente de Italia, Argentina y otras partes de México. Es reconfortante ver cómo mi trabajo está teniendo impacto en otros lugares”, apuntó Castillo a Zócalo.



Lo que hace la artista de la aguja y el hilo es subir a sus redes sociales unos breves videos –que se planea sean 10 en total–, y abordar diversos temas. Desde los materiales que pueden encontrarse en casa para iniciar la relajante tarea, la paleta de colores a utilizar en una obra de este tipo y su relación con otras disciplinas artísticas como la fotografía.



Después de dar la información da un pequeño tutorial de bordado. Estas piezas, apunta la creadora, son videos de Hibernación, la última colección que realizó antes de que la pandemia paralizara todo, cancelando incluso la inauguración de esta muestra en las oficinas de la agencia artística Liquen.





Sopesar en comunidad



Este cese de actividades culturales afectó a muchos creadores que prácticamente viven al día y de su obra. Con las propuestas de reactivación económica que contempla algunos apoyos a creadores, Castillo define como “pesimista” su visión para el futuro, uno en el que el área cultural será la última en ser apoyada y reactivada.



“No creo que cambie nada. Tal vez sea demasiado pesimista, pero creo que primero se van a abarrotar los bares, cines, centros comerciales y al último la cultura. La gente que hace teatro, música o pintura tardaremos más en retomar la cuestión económica, porque la gente piensa en gastar en un par de cervezas o vacaciones, antes de pensar en consumir arte.



“Personalmente creo que una forma de reactivar mi economía es por la enseñanza, porque la venta de arte ha sido muy lenta y va a tardar mucho en restaurarse. Pero la gente quiere seguir aprendiendo y después de este confinamiento, lo que sí creo que aporta, se retoman ciertos oficios: gente que borda, teje y hace carpintería”, apuntó.



Pero así como ella hay muchas artistas más que están buscando la forma en continuar trabajando, como lo demuestra el grupo de RUMA, colectivo de mujeres artistas que han comenzado a generar estrategias para reactivar una economía que luce nebulosa en el futuro próximo.



“Estuvimos lanzando propuestas para generar algo. Tanto Liquen (la agencia de arte de Talía Barredo) como RUMA, tienen algo muy bonito que es hacernos conscientes de que no es lo mismo tirar una sola que unir fuerzas con todos los artistas que están estos grupos para mostrar que somos un solo ente más fuerte y visible. Esto nos movió el tapete pero una vez que se asienten las cosas resultará algo bueno. Lo importante es no tomar acciones o decisiones desesperadas”, concluyó Castillo.