Ciudad de México.- Tekashi 6ix9ine pide salir de prisión para no morir de coronavirus, el rapero estadounidense con ascendencia mexicana Tekashi 6ix9ine, actualmente se encuentra en prisión y pide a las autoridades dejarlo en libertad ante la pandemia del coronavirus, pues padece de sinusitis y bronquitis que se podrían complicar dentro de la cárcel.



De acuerdo con una carta de su abogado Lance Lazzaro, en posesión de TMZ, y que va dirigida al juez de su caso, enviada el domingo por la noche, el defensor cita serias preocupaciones por el bienestar de Tekashi tras las rejas, y afirma que el rapero sufre de asma, bronquitis y sinusitis, lo que hace que la captura de coronavirus sea mucho más grave, y quiere que salga lo antes posible.



Asimismo Lazzaro puntualiza que recientemente su cliente tuvo dificultad para respirar, pero los funcionarios de la prisión no lo dejaron ver a un médico. A Tekashi le quedan solo unos pocos meses de su condena pero el abogado hace hincapié en que no puede arriesgarse a permanecer encerrado por más tiempo ya que su vida está en juego.



Tekashi 6ix9nine, de 23 años, fue detenido por abuso sexual de menores en 2015, ya contaba con antecedentes penales por los cargos de venta de drogas, robo y asalto.