Teleférico de Zacatecas presenta falla y queda varado

Dentro de las actividades del Curso de Verano DIF, las y los peques que participan hicieron una visita guiada al Teleférico donde aprendieron acerca de los sitios históricos de nuestra Ciudad de Zacatecas. pic.twitter.com/j50ZndIhFD — SEDIF Zacatecas (@SEDIF_Zac) 14 de julio de 2019

Una falla en el sistema provocó que el teleférico de Zacatecas detuviera sus servicios, a pesar de que dejó de funcionar desde el pasado fin de semana, se estima que la reparación podría tardar dos días más.De acuerdo con medios locales, autoridades informaron que la falla no era de gravedad, sin embargo, la empresa encargada de la obra tendrá que intervenir.En tanto, se informó que se requiere apoyo técnico para solucionar el problema debido a que un error en la configuración del programa provocó que la comunicación entre el motor y el circuito de variación de frecuencia, se dañara y el teleférico quedara varado.Al respecto, el portal de Zacatecas en Imagen reveló que los responsables de la atracción turística afirmaron que el teleférico puede trabajar con normalidad, sin embargo, reconocieron que las canastillas pueden detenerse en un lapso de hasta 20 minutos, lo que provocaría pánico entre los usuarios.Este jueves, el mismo informativo señaló que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) indicó que la pieza que habían conseguido para la reparación no funcionó, pues no era la que estaba fallando.Atractivo turísticoHasta hace unos días, el teleférico funcionaba con normalidad y era uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.