Teléfono plegable de Huawei llega a México

Durante el Mobile World Congress, Huawei presentó su primer teléfono con tecnología de pantallas flexibles, que este año es la tendencia en los teléfonos premium de casi todos los fabricantes de teléfonos, pero que hasta ahora sólo se habían mostrado detrás de una vitrina sin poder ser manipulados por la prensa internacional.Por esto es que la compañia china decidió mandar a México uno de los pocos smartphones plegables Mate X en el mundo, para que antes de un lanzamiento oficial, pudiéramos verlo y probar algunas funciones de este dispositivo plegable.El teléfono presenta dos pantallas OLED, una de 6.6 pulgadas y otra de 6.3 pulgadas, que al desplegarse se crea una pantalla de 8 pulgadas, recubierta de un polímero especial para poder estar protegidas, pues aún no existe un vidrio que se doble, y ante esta nueva tecnología, el desarrollo de nuevos materiales va de la mano para la creación de los dispositivos.La bisagra que permite el dobles es una tecnología desarrollada y patentada por Huawei llamada “ala de halcón”, la cual es aún tan exclusiva que Huawei no permite tomar imágenes a detalle del sistema de más de cien componentes móviles que permiten al Mate X doblarse.No existe una cámara frontal, sólo una costilla con las antenas y las lentes Leica, que se activan dependiendo de la pantalla que se use, ya sea para una selfie o una fotografía frontal, que hasta ahora no se ha dado detalles de los megapixeles o demás características que tendrá la versión final del producto.El Mate X es un teléfono que se siente ligero y cómodo en su modo cerrado, al abrirlo se ve y siente como una delgada hoja que sin duda, trae la referencia de pantallas de ciencia ficción ultradelgadas casi transparentes, que ahora poco a poco se van convirtiendo en una realidad.Este teléfono además de plegable es 5G, que aunque no esté disponible esta tecnología de redes en muchos países, está listo para unirse a ella, con una ranura para dos tarjetas SIM, una 5G y otra 4G, gracias a el procesador Kirin 980 y el módem Balong 5000.Aún sin fecha clara de salida en México o a nivel global, pero Huawei asegura que será a mediados de este 2109. El Mate X tendrá un precio de 2 mil 300 euros, y se espera sea uno de los smartphones más innovadores pero también más caros del mercado este año.