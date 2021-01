Telegram supera 500 millones de usuarios activos tras las nuevas políticas de Whatsapp

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En las últimas 72 horas, más de 25 millones de nuevos usuarios se unieron a la aplicación de mensajería Telegram, con lo que superó los 500 millones de usuarios activos.



Del total de nuevos usuarios, 38 por ciento es de Asia, 27 por ciento de Europa, 21 por ciento de América Latina y un 8 por ciento de Medio Oriente y el norte de África, dijo la firma en Twitter.



En días pasados, miles de usuarios expresaron su preocupación ante las nuevas políticas de privacidad de Whatsapp, amagando con migrar a otros aplicaciones como Telegram



Telegram, que surgió en 2013, permite compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 GB cada uno. En caso de que el usuario no quiera descargar dichos archivos, pueden permanecer almacenados en la nube.



El servicio de mensajería privada es gratuito y sin publicidad. No obstante, en 2021 introducirá medidas de monetización para poder pagar la infraestructura y los salarios de los desarrolladores.



Telegram también incluye conversaciones cifradas y mensajes que se autodestruyen, además de contar con una infraestructura de múltiples centros de datos que implementan mecanismos de cifrado.