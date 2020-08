Telemundo despide a María Celeste Arrarás de ‘Al Rojo Vivo’

Escuchar Nota

Las periodistasfue despedida de la cadena hispana de Telemundo; así como Rashel Díaz. Ambas encabezan la lista de artistas, productores y ejecutivos que fueron despedidos este miércoles en la cadena hispana Telemundo, como parte de varios recortes de personal para contener la caída de los ingresos de su casa matriz,durante la pandemia.La propia Arrarás, conductora de "", fue la encargada de anunciar el cambio de su situación laboral en sus redes sociales, mientras que fuentes de la cadena, que pidieron no ser identificadas, informaron a Efe de la salida de Díaz, quien fue parte del elenco de "Un nuevo día" durante 12 años. "Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con 'Al Rojo Vivo' y en la pantalla de Telemundo.Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show", escribió la puetorriqueña. Mientras, Díaz había revelado que su contrato conse vencía en septiembre y que no había señales de que hubiese negociaciones.