TeleSaltillo presenta nueva programación

Además de nuestra barra habitual, disfruta de estos programas a partir de este lunes 3 de junio.Es una telenovela colombiana producida por Vista Producciones para RCN Televisión, que narra la historia de la cantante y actriz colombiana Marbelle.Está protagonizada por la misma Marbelle y por los reconocidos actores Marcela Benjumea y Carlos Manuel Vesga. Cuenta además con las presentaciones especiales Rafaella Chávez hija de Marbelle, y la joven Laura Rodríguez.La banda sonora oficial de la telenovela se convirtió en el sexto álbum de Marbelle, titulado Amor Sincero 2, el cual contiene el tema principal de la producción, Amor Sincero, en colaboración de Dragon y Caballero. Entre los éxitos de este álbum se pueden mencionar sencillos como Besos Usados, Ya Te Olvidé y Sola Con Mi Soledad.De lunes a viernes10:00 a 11:00 horasEl colegio Liceo Cultural Olimpo será el escenario en el que estudiantes de distintas edades y clases sociales se encontrarán con la expectativa del regreso a clases y último año de su vida escolar. Pero todos, sin excepción alguna, tendrán dos temas en común: el amor y la sexualidad.Entre los alumnos se destaca Mariana Cadavid, de 17 años, quien fue escogida como una de las mejores estudiantes del país, pero su vida se verá trastocada al conocer a William, de 20 años, procedente de una zona rural, que entrará a estudiar al Liceo. Estos dos jóvenes se verán envueltos más tarde en una relación amorosa que tendrá sus consecuencias.Pero William no es el único nuevo en el Liceo. Después de ser expulsada de uno de los mejores colegios de la ciudad, Andrea Turbay, de 18 años, va a parar también a este lugar. Esta joven no sólo tendrá que enfrentarse a ser la diferente, sino también al noviazgo de su madre y a la eventual partida de su novio hacia el exterior. Un caso parecido es el de Bryan Pinto, de 16 años, un joven de estrato bajo, hijo de Dora Pinto, una de las cocineras más antiguas y queridas del colegio. Bryan ingresa becado por ser un buen futbolista y por el interés de don Genaro, el rector del colegio, quién buscará por todos los medios alcanzar la acreditación internacional de su establecimiento.De lunes a viernes17:00 a 18:00 horasUna tierra sin oportunidades no será impedimento para que ‘Monchi’ Maestre persiga el sueño de triunfar en el mundo del vallenato. ‘La Bonita’, si amor y su tormento, será la motivación que este joven necesita para alcanzar el éxito.De lunes a viernes18:00 a 19:00 horasFernando Bonilla, un hombre de empresa y con una linda familia, se tropieza una tarde de sábado con Estefanía Braun. Por casualidad, termina llevándola a su apartamento, donde estalla una catarata de deseo que los consume hasta la madrugada del día siguiente. Fermando vuelve a su vida de familia sin imaginar que a partir de este momento Estefanía dedicará cada minuto de su vida a seguirlo y perseguirlo sin cesar.De lunes a viernes19:00 a 20:00 horasA pesar de encontrarnos en el siglo 21 en plena era de la ciencia y la tecnología con grandes avances en campos como la medicina, la robótica y la electrónica, (algunos vislumbrados desde el área de la ficción), el hombre posmoderno no ha hallado aún explicación a ciertos hechos, fenómenos y comportamientos sicológicos cuyas causas y efectos van más allá de su entendimiento, hasta el punto de considerarlos totalmente inexplicables.Es así como en el mundo muchas personas, a través de los siglos y hasta nuestros días, han sido testigos de milagros, visiones de santos, fantasmas, duendes, hadas, objetos voladores no identificados, alienígenas y sucesos paranormales que involucran a la telepatía, clarividencia, presciencia y a la acción directa de la mente sobre la materia en actos como la levitación, y sicoquinesis. Todo esto ha llevado a la creación de “ciencias” como la denominada parasicología y a lo que se ha dado en llamar ufología.¿Mitos? ¿Productos de la imaginación? ¿Del miedo? Todo ello puede ser posible.De lunes a viernes21:30 a 22:30 horasLas investigaciones paranormales de Ellos Están Aquí se basan en una inmersión total. Rafa Taibo y su equipo de investigación van a las locaciones que encierran un misterio absoluto y que pueden tener la presencia y fenómenos ajenos a este mundo. Cada experto aplica sus conocimientos para darle una dirección al trabajo y llegar siempre a encontrarse con sucesos extraños.Equipos de última tecnología como cámaras Sony Handycam que graban video en 4K, Sony NX-30, Sony Alpha 7 y drones, entre otras, además de que cada integrante del equipo lleva por lo menos una cámara de celular lista para captar cualquier novedad, hacen que las expediciones estén acompañadas por más de 10 equipos de grabación.Sábado18:00 a 19:00 horasLos comediantes de la noche es un programa donde un grupo de humoristas presentan... varios números tipo Stand Up Comedy que está conformado por: Freddy Beltrán, Ricardo Quevedo, Paulo Hernández (So-cio), Ivan Marín, Diego Camargo, Diego Mateus y Alejandro Riaño. Estas presentaciones se realizan frente a una audiencia real y además el show también cuenta con invitados especiales.Sábado20:00 a 21:00 horas