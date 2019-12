Telescopio espacial Cheops entra en órbita para escrutar exoplanetas

“La misión Cheops representa una etapa para comprender mejor la astrofísica de todos esos extraños planetas que hemos descubierto y que no tienen equivalente en el sistema solar”, explicó Queloz.



“La misión también permitirá medir la cantidad de luz que reflectan los planetas. Con el análisis de esta luz se puede tener una idea de la estructura de la atmósfera o de la superficie”, explicó a la Afp Queloz.



“No es algo que se va a resolver con Cheops, pero para comprender el origen de la vida, hay que comprender la geofísica de estos planetas”, añade Queloz. “Es como si tuviéramos una gran escalera, se empieza por el primer escalón”.

El, cuyo objetivo es escrutar los planetas más allá de nuestro sistema solar, entró en órbita como estaba previsto este miércoles, a 710 kilómetros de la Tierra.“Cheops se encuentra a 710 km, exactamente donde queríamos que estuviera, es absolutamente perfecto”, explicó a la Afp, vía telefónica desde Kourou, en la Guayana Francesa.“Es verdaderamente un momento excepcional en la historia espacial europea y en la historia de los exoplanetas”, añadió.El lanzamiento del telescopio, mediante un, se realizó como previsto a las 05:54, hora de Kourou (08:54 GMT), desde el Centro Espacial guyanés.Cerca de, que orbitan en torno a una estrella diferente al Sol, han sido detectados desde el descubrimiento del primero, 51 Pegasi b, hace 24 años.El objetivo de Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite) no es encontrar nuevos exoplanetas sino analizar los que ya están identificados paraEl Soyuz también puso en órbita un satélite de observación de la Tierra,, de la Agencia Espacial Italiana (ASI) y el ministerio de Defensa italiano.Y tres cargas auxiliares: Angels, primer nanosatélite, financiado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) e íntegramente producido por la industria francesa; Eyesat, también financiado por el CNES; y Ops-Sat, de ESA.Actualmente se estima que en la galaxia“Queremos superar las estadísticas y estudiarlas detalladamente”, explicó a la Afp, responsable científico de la misión Cheops dirigida por Suiza y la Agencia Espacial Europea (ESA).Evidentemente no todas. Pero Cheops va a observar unas 500 y, cuenta Günther Hasinger, director de programas científicos de ESA.¿Cómo? Observando los exoplanetas cuando pasan delante de su estrella y crean una especie de minieclipse.Al comparar la luz emitida por la estrella antes, durante y después del tránsito del planeta, los astrofísicos podrán deducir el tamaño y el radio del planeta, con una precisión inédita.Estos nuevos datos, combinados con informaciones recabadas por telescopios ubicados en la Tierra sobre la masa, permitirán medir la densidad, parámetro esencial para determinar la composición del planeta. Un criterio fundamental para definir la probabilidad de que un planeta pueda albergar vida.¿Se podrá“Son necesarios muchos parámetros para que la vida sea posible”, recuerda Günther Hasinger.“El lanzamiento es un momento importante, una etapa emocional pero el momento mágico para nosotros será cuando los datos empiecen a llegar”, dice Queloz.Lo que no debería demorarse, según ESA, que estima que