Telescopio operado por la UNAM descubre dos exoplanetas que podrían tener agua

Ciudad de México.- El telescopio SAINT-EX del Instituto de Astronomía de la UNAM, ubicado en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California, descubrió dos exoplanetas con posibilidad de vida localizados a 120 años luz de la Tierra.



Al inicio del año 2020, el observatorio donde se encuentra el telescopio SAINT-EX encontró una estrella enana roja, TOI-1266, en la que orbitan dos exoplanetas llamados TOI-1266 b y TOI-1266 c.



Las estrellas enanas rojas son extremadamente frías, por esa razón y su tamaño, es posible que exista agua en los planetas que giran a su alrededor.



En comparación con nuestro Sistema Solar, que tarda 365 días en dar la vuelta al sol, los planetas recién descubiertos tienen un ciclo de rotación diferente: TOI-1266 b tarda 11 días, mientras que TOI-1266 c 19 días.



La doctora Yilen Gómez Maqueo Chew, quien coordina el proyecto SAINT-EX en la UNAM, dijo que para validar que exista agua en TOI-1266 b y TOI-1266 c son necesarias observaciones adicionales que no son posibles con el telescopio de Baja California.



Por ello, dijo que se espera por el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que lanzará la NASA el próximo 31 de octubre.



Hasta la fecha se han encontrado 4 mil 296 planetas extrasolares situados en diversas regiones de nuestra galaxia. En 2017 el Telescopio Espacial Kepler de la NASA dio a conocer la existencia de diez exoplanetas similares a la Tierra, donde el agua podría encontrarse en superficies rocosas.



Los resultados del descubrimiento realizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM fueron publicados en la revista científica Astronomy and Astrophysics.





Con información de Noticieros Televisa.