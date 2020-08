Teme Castillo más a los vivos

Escuchar Nota

Ciudad de México .- “¿El fantasma qué?, ¿el espíritu qué? Hay que temerle a los humanos”, sentencia Fernanda Castillo cuando habla acerca de lo sobrenatural.



A ella, más allá de personajes que surgen de la imaginación, la sobrecoge lo tangible. Lo que puede estar más cerca de todos o dentro de uno mismo, que puede explotar en cualquier momento, como Jack Nicholson en El Resplandor.



Así que cuando leyó el guion de Cuidado con lo que Deseas, filme que estrenó este fin de semana, quiso salirse de los papeles que la han popularizado en comedia (Una Mujer sin Filtro y Dulce Familia), para incursionar en un género donde lo mental es lo primordial.



Con Juan Ríos e Iván Arana, bajo la dirección de Agustín Tapia, integra un triángulo que, durante el cumpleaños de la hija de ella (Valery Sais), pierde precisamente la cordura, estando además un arlequín diabólico.



“Es un personaje arrastrado por sus propios deseos y muestra que el monstruo puede estar entre nosotros, para qué tener miedo a una presencia si algo propio puede hacer que nos tiremos por una ventana”, dice Castillo.



¿En qué momento de tu vida has sentido más miedo?



Creo que hace como unos 10 años, cuando regresé de España y sentía que la gente se había olvidado de mi carrera y pensaba si eso era todo. Tenía que adaptarme al regresar a México, a la nueva industria que había de teatro, televisión y cine y me preguntaba yo si iba a volver a trabajar aquí.



¿Alguna historia que te haya dado pavor?



(Risas) Con Tiburón (la película) mucho. Vivía en Cuernavaca en ese tiempo y no podía dormir en las noches, moría de miedo. Ya más grande comencé a pensar: a ver, el tiburón se iba a salir de la playa, tomar un camión a la ciudad, de ahí en taxi a la casa y ¿ahí me iba a comer? Claro, no hay lógica, pero cuando uno siente miedo, no la hay.



¿Alguna leyenda?



Hay un cuento que me contaron en España, aunque creo es mundial, en la que resulta que en una universidad suceden muchos asesinatos y hay un tipo que llega a su casa a dormir y en la noche empieza a escuchar rasguños en la puerta, pero tiene un perro y para calmarlo baja la mano para acariciarlo y el perro la lame la mano. Así lo calma varias veces en la noche y, por la mañana, al levantarse no encuentra al perro. Entonces abre la puerta y lo encuentra colgado y una nota donde se leía: los asesinos también sabemos lamer. ¡Hasta el día de hoy me da pavor, porque es tener el enemigo mucho más cerca de lo que uno imagina!



¿Te ha sucedido algún hecho paranormal?



Siempre he sido muy miedosa y de adolescente hubo una fiesta donde varios se pusieron a jugar con la ouija y, como le tengo mucho respeto a esas cosas, me salí del cuarto muy asustada. Justo estaba así cuando se escuchó el grito de la hermanita de unos de los que estaban jugando: se había cortado un dedo con las aspas de una bicicleta y en mi cabeza llegó que eso había sido el resultado del juego con la ouija.



¿Alguna película que te dé miedo?



¡El Resplandor! Aún no puedo verla completa, veo solo cachos No soy tanto de las de sustos sobrenaturales sino que me dan más miedo los personajes vivos, los que pierden la razón o con toda la intención dañan a los otros. Es un ser humano convertido en monstruo.



¿Cuál sería tu epitafio?



Vivió plenamente hasta el último día de su vida.