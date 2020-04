Teme Dolores que su padre de 93 años muera de hambre

Escuchar Nota

“Él requiere de pañales, de sonda, de gasas, recolectores de orina, sí le están dando la ayuda del Bienestar, pero nos la dan cada tres o cuatro meses y con lo que le dan a él no completo para sostenerme”.

“Está duro porque no hay empleo, no hay de donde agarrar y menos acá en el rancho, menos, pues ahorita está tranquila la gente no sale de sus casas y eso por lo mismo para prevenir lo que está pasando”.

Don, de 93 años, se encuentra postrado en una silla de ruedas, pertenece a la población más vulnerable al contagio de Covid-19, un contagio resultaría fatal para él, y es que su estado de salud es delicado, tiene insuficiencia renal y su hija pide a la gente que la ayuden, ya que necesita insumos para sacar adelante a su padre.es la hija de don Guillermo y la única que lo cuida, ella padece de escoliosis en la cadera, padecimiento que le impide cargar a su padre para asearlo o ponerlo en su silla de ruedas.Ambos viven en un tejabán en las orillas del pueblo de, en el cual no cuentan con los servicios básicos y dependen de la caridad de las personas para comer.A pesar que reciben apoyos de Gobierno, éstos no son suficientes debido al padecimiento del señor;Ante esta pandemia, la situación para padre e hija se complicó, ya que no hay un empleo para ella, además no cuenta con el apoyo de alguien para cuidar a don Guillermo mientras ella trabaja.Dolores apela al corazón de la ciudadanía para que la apoyen mientras pasa la contingencia por la pandemia del coronavirus, enfermedad a la que no le ha puesto tanta atención debido a que está enfocada en darle a su padre una mejor calidad de vida.Alimento, pañales, de sonda, gasas, recolectores de orina; para apoyarlos favor de comunicarse a Zócalo Saltillo al número, con Celia Alvarado.