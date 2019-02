Teme IP al cierre de las guarderías

Aunque aún no se tiene un reporte formal sobre una posible baja de trabajadoras debido al cierre de guarderías y no contar con quién dejar a sus hijos, no se descarta que en el corto plazo se complique la problemática, señaló Ricardo Sandoval Garza, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste.Indicó que las mujeres representan 35% de la fuerza laboral en la Región Sureste, una cifra que ha ido creciendo con el tiempo. De hecho la participación del género femenino va en aumento incluso en procesos que antes sólo estaban destinados a los varones.Sin embargo, muchas de las empleadas de empresas afiliadas a la Coparmex son madres de familia y no tienen con quién dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Al ser reciente la suspensión de los recursos federales, Sandoval Garza consideró que muchas trabajadoras arreglan temporalmente la situación y recurren a un familiar cercano, un vecino o una niñera, pero “esto es insostenible”.“Vemos con gran preocupación que quiten las estancias infantiles… el mejor desempeño laboral que se tiene en la región es de estas trabajadoras que tienen hijos, tienen una necesidad real de sostener. Atentar contra ellas no se me hace justo, al contrario hay que buscar otros medios para que se atiendan, no queremos que pierdan su ingreso porque de eso dependen sus familias”, recalcó el dirigente patronal.Finalmente destacó que hasta ahora no se ha registrado ausentismo o renuncias como consecuencia de esta situación.