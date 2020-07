Teme por algo más que el coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El cine de terror ofrece la posibilidad de enfrentar el miedo con la seguridad de estar detrás de una pantalla, pero ahora, fuera del hogar, hay un horror real que puedes evitar al quedarte en casa mirando estas joyas cinematográficas hechas en el continente asiático.





1 Estación Zombie: Tren a Busan



Busanhaeng. Corea del Sur, 2016.



Dirige: Yeon Sang-ho.



Un virus letal se expande por Corea del Sur, provocando el terror entre la población, por lo que Sok-woo y su hija Soo-ahn suben al KTX, un tren rápido que une los 442 km que separan a Seúl de Busan, una ciudad que se defiende con éxito de la epidemia.



¿Por qué verla?...



Fue la primera película surcoreana en romper el récord de audiencia con más de 10 millones de espectadores; además, se hizo acreedora a diversos premios como los del Festival de Sitges.



Disponible en Netflix.









2 El Extraño



The Wailing. Corea del Sur, 2016.



Dirige: Na Hong-jin.



Una serie de salvajes asesinatos ocurren en una pequeña comunidad rural, por lo que los habitantes recurren a un chamán, pues sospechan que un forastero hace magia negra.



¿Por qué verla?...



Na Hong-jin ganó como Mejor Director en los Asian Film Awards, Blue Dragon Awards y los Director’s Cut Awards, entre otros por El Extraño. Sin embargo, su éxito se ha fortalecido desde The Chaser y The Yellow Sea, cintas que ya fueron compradas en EU para un remake.



Disponible en Amazon Prime Video.









3 Dos Hermanas



A Tale of Two Sisters. Corea del Sur, 2003.



Dirige: Jee-woon Kim.



Tras la muerte de su madre, dos hermanas llegan a la casa que su padre tiene con su nueva esposa. Pronto, descubrirán que un miembro de la familia padece un trastorno de personalidad múltiple.



¿Por qué verla?...



Basada en un cuento tradicional coreano, Dos Hermanas fue muy popular en Corea del Sur y un éxito sorpresa en Estados Unidos. Ha sido ganadora como Mejor Película en festivales de cine especializados en este género, como Screamfest y Fantasporto.



Disponible en Amazon Prime Video.









4 Encontré al Diablo



I Saw the Devil. Corea del Sur, 2010.



Dirige: Jee-woon Kim.



Luego de que su pareja embarazada fuera víctima de un asesino en serie, un detective decide encontrarlo y torturarlo para hacer justicia por su propia mano. Es un filme de terror psicológico que desgrana el lado oscuro de la naturaleza humana.



¿Por qué verla?...



En su estreno la cinta recaudó más de 129 mil dólares en Estados Unidos y más de 12 millones en el resto del mundo; además, fue aplaudida en los principales festivales de cine, como Toronto, San Sebastián y Sundance.



Disponible en DVD, en Mixup.







5 El Aro



Ringu. Japón, 1998.



Dirige: Hideo Nakata.



Entre los estudiantes de una pequeña ciudad en Japón, ronda la leyenda de unos videos que provocan la muerte a quien los ve. Una periodista investigará el origen de dichos videos, luego de que su sobrina es su víctima.



¿Por qué verla?...



Fue galardonada en el Festival de Sitges, y aplaudida por la crítica por su “recurso narrativo inteligente”.



Disponible en Amazon Prime Video.







6 El Huésped



The Host. Corea del Sur, 2006.



Dirige: Bong Joon-ho.



Un grupo de personas se ve amenazado por una criatura marina. Todo se sale de control cuando se lleva a una niña; al intentar recuperarla, descubren que el monstruo no es de este mundo.



¿Por qué verla?...



Esta cinta es dirigida por el ganador del Oscar, gracias a Parásitos. Su estilo satírico de dirección lo llevaron a ser reconocido en el Asia-Pacific Film Festival, el Asian Film Awards, el Director’s Cut Awards y en el Festival de Sitges, entre otros.



Disponible en Netflix.