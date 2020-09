Temen a crisis bancaria

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Producto de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, al cierre del año los bancos se van a enfrentar a severas complicaciones “porque va a haber al menos 7 millones de créditos que no podrán ser pagados por los contratantes”, expuso el economista Antonio Serrano Camarena.



Entrevistado en el noticiario Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, el también catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC expuso que en el último cuatrimestre del año se tendrá una segunda ola normal, como las tiene cualquier crisis de este tipo.



“La parte financiera va a cobrar un papel protagónico porque mucha gente está próxima al vencimiento de sus deudas y va a tener que empezar a pagar y los bancos a tratar de cobrar y recuperar todo lo posible, y si usted puede acercarse y reestructurar su deuda, qué bueno, porque no van a dar muchas opciones.



“Ya lo vimos, la Asociación de Bancos de México informó la pasada semana que la Secretaría de Hacienda no les dio ninguna concesión para hacer un programa que les permitiera cubrir este tipo de necesidades a los deudores, y entonces los bancos van a tener problemas porque por cada peso que a ellos le adeudan, ellos tienen que poner 50 centavos.



“Estamos hablando de que los bancos van a hacer todo lo que esté a su alcance para presionar a sus deudores para tratar de recuperar sus montos”, por lo que dijo se vienen momentos complicados para todas aquellas personas, negocios y empresas que estén en esa situación.



‘No bajará más dólar de los $21’



Sobre lo que deparan al tipo de cambio las próximas semanas, el economista Antonio Serrano Camarena expuso son momentos especulativos los que tiene cualquier economía, y aunque llegó a 24.97 pesos en algún momento, hoy se ubica por debajo de los 21 pesos.



“Hay que aprender a leer los movimientos estratégicos de la economía, cuando las condiciones están dadas, y en realidad México tiene un sólido fundamento macro que nadie se lo va a acabar y cuenta con una capacidad productiva muy alta; espero que se mantenga esa inercia económica, México tiene la capacidad de seguir generando actividad productiva”, dijo.



En cuanto al PIB, “lo dije aquí en Tele Saltillo, que la caída del PIB sería de dos dígitos, y al cierre del año será de entre 10 y 12%, aun cuando se manejó mucho que sería de 6 o 7, y hay que ver lo que pasó en España, donde la caída ha sido muy fuerte y llegará a 24 por ciento.



“Trabajar para recuperar la economía será lo mas importante y a partir de hoy hay que construir micro, pequeñas y medianas empresas pero ya con orientaciones diferentes. Sabemos que muchas micros desaparecieron, pero la ventaja es que aparecen y desaparecen, y no requieren tanto capital, pero sí requieren estructura diferente, y el Gobierno va a tener que plantear paquetes fiscales en ese sentido”, apuntó el especialista.