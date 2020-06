Temen caída de dojos de TKO por la crisis

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Existe el temor en Saltillo de que pudiera replicarse el caso de Monterrey, en donde ante la crisis económica una de las escuelas de taekwondo cerró sus puertas a consecuencia de la pandemia que mantiene clausuradas las instalaciones deportivas, caso particular los gimnasios.



“Espero que no cierre alguna de ellas como sucedió en Nuevo León”, dijo Fernando Soto Cárdenas, coordinador de Institutos Cárdenas de Taekwondo de Coahuila. Y agregó que espera que la aprobación de la apertura de gimnasios sea pronto.



Fernando Cárdenas añadió que la situación esta complicada en todos los sentidos, porque los maestros no tienen entradas económicas y están batallando para solventar los servicios y rentas. Por otro lado, señaló que Institutos Cárdenas de Coahuila están listos para regresar a la actividad.



“Cada una de las escuelas contamos con los requerimientos propuestos de los encargados de la salud. Solo esperamos luz verde”, aseveró Soto. Adelantó que sostiene comunicación virtual con los maestros sobre los detalles en torno a la próxima apertura de los gimnasios.