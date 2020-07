Temen comercios a otra cuarentena

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Si se vuelve a tener la necesidad de cerrar como fue necesario en la cuarentena, cientos de negocios, cerrarán sus puertas de forma definitiva… los comerciantes que ya hicieron el esfuerzo para salir adelante en esa primera etapa y ya no estarán en posibilidades de aguantar un segundo cierre”, afirmó Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco Saltillo.



Ante el riesgo inminente de que se sature la capacidad hospitalaria para la atención de Covid-19 en Coahuila, la actividad comercial vuelve a la incertidumbre, pese a que la gran mayoría cumple con los requerimientos sanitarios.



“Hacemos un llamado para que sean responsables, incluso a reducir las horas de trabajo, buscar los esquemas necesarios para poder contener esta pandemia… si no fuera el caso de que la propia sociedad responda y tengan que cerrarse los negocios, sería catastrófico y una pérdida inusitada de empleos y de negocios que tendrían que cerrar”, advirtió.



Dávila Aguirre destacó que es de alta prioridad para este gremio el cumplimiento de las medidas sanitarias y contribuir en la contención del virus, sin embargo, reafirmó la importancia de que la sociedad saltillense sea muy respetuosa de los protocolos establecidos.



Dijo que es necesaria la venta de los productos y servicios que ofrecen, pero tiene que hacerse con responsabilidad.



“Es momento de que tengamos que redoblar el esfuerzo para contener los contagios. Un llamado a la sociedad, si no es necesario salir, no lo hagan, limítense a que una persona salga para las compras prioritarias… Sabemos que esto va a bajar en algún momento, pero tenemos que ser responsables todos”, reiteró.