Temen en la LFA al refuerzo de lujo

Saltillo, Coah.- El sello distintivo por excelencia de los Dinos de Saltillo es la defensiva, sin lugar a dudas una de las más temidas en la LFA y la que esta temporada inconclusa tuvo un refuerzo de lujo, como fue la llegada del safety Jorge Revuelto.



Portando el 21 en el jersey, Revuelto, oriundo de Parral, Chihuahua, destacó en los únicos cinco partidos de la temporada, al lograr cuatro intercepciones, siendo el líder en este departamento.



Además, una de esas bolas recuperadas la llevó a las diagonales, aportando 18 tacleadas y cuatro asistencias, para ser uno de los más productivos de Ola Morada



“Revell”, como lo conocen sus compañeros de equipo, llegó a la “ola morada” como uno de los 10 refuerzos de los saltillenses para la temporada 2020, su primera en la LFA.



“Desde que llegué al equipo me recibieron con los brazos abiertos y ha sido muy grato el apoyo que he tenido por parte de todos, de mis compañeros, del staff, de los coaches; siempre me han dado todo el soporte y la confianza para desenvolverme dentro del campo y me he sentido muy a gusto”, indicó.



Lo hecho por el chihuahuense a lo largo de los cinco partidos del torneo 2020 que terminó de tajo por la pandemia, le valió para ser considerado entre los elementos de Dinos para el try out en la LFA y la Canadian Football League, la cual está pendiente.







Hombre de retos



Jorge se reconoce como un hombre de retos durante toda su carrera como jugador de futbol americano, que inició desde los 8 años y, aunque “se quedó con las ganas” de levantar el Tazón México V, aún tiene la puerta abierta para lo que sería su mayor logro deportivo: jugar en el extranjero.



Si se da esa oportunidad, el jugador sabe que requerirá mucho compromiso y trabajo, sobre todo porque sabe lo que es competir contra jugadores de otros países, pues en sus años colegiales, con las Águilas de la UACH, tuvo al menos cinco convocatorias a Selección Nacional y fue parte del roster Campeón del Mundial Universitario 2016, en Monterrey.



En más de una ocasión, Revuelto ha reconocido públicamente que fue, gracias a esos torneos internacionales y al roce con jugadores de otros países, que logró crecer más como jugador de futbol americano, por lo que llegar a un equipo de la CFL sería un reconocimiento a una carrera brillante de este talento Hecho en México.