Temen estrellas contagio

Ciudad de México.- Varias celebridades han decidido acatar las recomendaciones de salud y se pusieron en cuarentena voluntaria por el coronavirus; otros se han hecho estudios y esperan resultados.



Entre ellas está Adamari López, actriz y conductora, parte del elenco del matutino Un Nuevo Día, quien se sometió a una prueba para determinar si tiene el coronavirus y está actualmente esperando los resultados.



“Adamari López no estará conduciendo por ahora Un Nuevo Día, pues dijo pública y recientemente que había estado cerca de alguien que posteriormente fue diagnosticado con el coronavirus”, expresó la cadena Telemundo.



Por otra parte Orlando Bloom tuvo que regresar a Estados Unidos junto con todo el equipo de filmación de la serie de Amazon Carnival Row, por el avance del coronavirus en Europa. El actor anunció que se pondrá en cuarentena, siguiendo las medidas del Gobierno.



Asimismo la cantante Katy Perry fue duramente criticada por seguir presentándose en Europa y Australia, pese a la crisis del coronavirus. Este viernes la intérprete de Fireworks salió del país océanico tras pasar un día encerrada en el hotel Park Hyatt, donde Tom Hanks y Rita Wilson se hospedaron antes de dar positivo al Covid-19.



En cambio la actriz Tori Spelling explicó en Instagram que se encuentra enferma y en casa, con cinco hijos y poco papel de baño, aunque no especificó si los síntomas son del Covid-19.



Los latinoamericanos también sufren, ya que el cantante colombiano Sebastián Yatra se aisló de manera voluntaria y permanecerá así por 14 días, siguiendo recomendaciones del gobierno de su país, pues viajó a España esta semana. El intérprete de Robarte un Beso dijo que se encuentra bien de salud.



Y al parecer el pequeño monstruo que es Lady Gaga sí le teme al virus, ya que decidió aislarse en medio de la crisis, para no propagar la enfermedad a los adultos mayores en caso de tenerla.



Vía Instagram la cantante de Born This Way recomendó a sus fanáticos hacer lo mismo, para así evitar enfermarse.