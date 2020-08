Temen los alemanes ambiente en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los inversionistas extranjeros requieren de seguridad tanto física como jurídica para hacer sus operaciones en el país, pues, de lo contrario, se podrían buscar opciones en otras naciones, advirtió Katja Dittmar, representante legal y directora de Relaciones Gubernamentales de Kromberg & Schubert México.



“Un punto donde especialmente los alemanes somos muy sensibles es el tema de seguridad y estabilidad en un país, y aquí, ahora México, está teniendo problemas. Lo que está pasando aquí cada vez es más y más noticia, también en los periódicos de Alemania”, señaló Dittmar en su participación en el panel Tendencias de la Inversión Extranjera Directa en tiempos de pandemia.



Kromberg & Schubert México es una empresa dedicada a la fabricación de arneses eléctricos para la industria automotriz y cuenta con plantas en Guanajuato.



“Con seguridad, me refiero, uno, a la seguridad física de personas y de mercancías, pero lo que ahora está causando más dudas es la seguridad jurídica.



“Ya se notan las decisiones que está tomando el Gobierno de México, que no siempre son decisiones que se entienden, que no parecen lógicas, son decisiones que parecen en contra de la economía y de las empresas”, detalló.



Aunque reconoció que México sí tiene ventajas para invertir, consideró que este punto crítico está causando “muchísimo ruido” y “muchísimas dudas” a los alemanes, pues siempre buscan estabilidad.



“Nos encanta (a los alemanes) la estabilidad, no nos gustan los cambios, no nos gusta la incertidumbre, y si un país no nos puede dar esto, la ganancia tiene que ser muy grande para compensar esto o, si es posible, se busca en otros lugares”, sentenció.



Dijo que entre los propósitos de los inversionistas de venir a México está el ganar dinero, por lo que el tema del Impuesto sobre la Renta (ISR) se debe revisar, pues en otras naciones latinoamericanas hay incentivos para el pago de este impuesto.



“Países como Guatemala, Honduras y Colombia ya están implementando zonas de ‘free trade’ (libre comercio) donde te ofrecen, dependiendo de la inversión y del número de empleos que estás creando, hasta un cero por ciento de ISR y hasta por 10 años”, comentó.



Claudia Avila, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), agregó que el país no debe confiarse de las ventajas que tiene por su ubicación geográfica que le permite tener acceso directo al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos.