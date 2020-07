Temen más a delincuencia que al Covid en Higueras

Escuchar Nota



“Nos llegó un rumor que querían quemar Higueras y claro que convocamos a una junta para informar que eso no era cierto y que nunca ocurriría”, dijo el entrevistado, quien aseguró ser el segundo del comisariado Jesús Tovar, que vive en Ramos Arizpe.

Los habitantes de lamás preocupados por la delincuencia que va y viene por sus caminos vecinales, que por los amagos de contagio de Covid-19., pero se recuperaron y ahora mismo la pandemia es lo que menos preocupa a sus habitantes.Los vecinos de Higueras no se alarmaron ni ‘tantito’ cuando supieron que cinco niños resultaron positivos a la prueba del coronavirus hace 10 días, sicuando persiguen a delincuentes por las brechas del lugar, y que conectan con poblados de Nuevo León.En una visita realizada al lugar se constató que los pobladores tienen presente que el 9 de julio pasado, lacapturó a cinco presuntos miembros de una banda de huachicoleros que transportaban 90 mil litros de diésel robado en tres pipas por las brechas que conducen a Higueras.Otro caso que no olvidan es el del pasado 20 de febrero cuando las autoridades federales encontraron a un sujeto dentro de un tambo que llevaban en una camioneta y que fue descubierto tras ser chocado por un tráiler a la altura de esta comunidad, ubicada frente al paradero conocido comoY es que para la mayoría de las 86 familias que viven en este ejido, no le temen al Covid-19 porque no saben en qué casa habitan los menores diagnosticados como pacientes asintomáticos, quienes con su familia permanecen aislados, según, confirmó,Para las autoridades municipales lo que habría favorecido este brote, es que Higueras mantiene una movilización frecuente de traileros que llegan a los restaurantes y vulcanizadoras situadas sobre la carretera, y es como un familiar de los cinco niños se contagio y llevó el virus a su hogar.El tesorero de dicha comunidad, Gerardo Tovar Ramírez no quiso hablar sobre el entorno que viven los habitantes de Higueras, solo se concreto a decir del caso de los niños contagiados y externó su malestar porque ciudadanos a través de las redes sociales estigmatizaron al ejido al grado tal que afirmaban que todos tenían coronavirus.Los pobladores de Higueras subsisten porque la mayoría de los jefes de familia laboran en las maquiladoras de, en los restaurantes y talleres, así como en otra vulcanizadora instalada en esta comunidad.dijo que ha acudido a la cabecera municipal ramosarizpense para comprar cubrebocas, gel antibacterial, productos de limpieza y proporcionárselos a sus familiares.Cristina Luna, dijo que si el Ayuntamiento encabezado porsabe que hay menores contagiados en la comunidad que realicen una sanitización para la comunidad y eviten más contagios.El ama de casa comentó que las autoridades locales acudieron a Higueras para apoyarlos con paquetes de kits sanitizantes y con despensas. Y no sabe si apoyaron a la mayoría de las familias que habitan la comunidad.